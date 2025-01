Ajax heeft twee opties om Raúl Moro over te nemen, gelimiteerde transfersom lekt uit

Als Ajax de jacht op voortzet, zijn er volgens ESPN twee manieren om de aanvaller binnen te halen. Zijn club Real Valladolid is bereid om mee te werken aan een definitieve transfer, maar ook aan een huurdeal.

Volgens ESPN heeft Moro een contractuele afkoopsom van 25 miljoen euro. Zo'n bedrag hoeft echter alleen betaald te worden als een club niet wenst mee te werken aan een transfer. In dit geval staat Real Valladolid er wel voor open en zou de transfersom uiteindelijk 'minder dan de helft' van die 25 miljoen euro hoeven te bedragen. “Dat betekent wel dat Ajax naar verluidt meer dan tien miljoen euro moet neertellen voor zijn diensten”, zo klinkt het.

Ook is een huurdeal tot het einde van het seizoen, met een verplichte overname daarna, een optie voor Valladolid. In dat geval zou de huursom zo'n twee miljoen euro bedragen. Over de hoogte van de uiteindelijke koopoptie wordt niet gerept. Eerder sprak Voetbal International al van een bedrag van ruim zes miljoen euro.

Zondag leek de transfer van Moro bij voorbaat al in het water te vallen, want de linksbuiten raakte geblesseerd tijdens het bekerduel tussen Ourense CF en Real Valladolid. Hij verliet het veld in tranen, waardoor werd gevreesd voor een ernstige blessure. Na de wedstrijd stelde hij de buitenwereld echter gerust: "Ik ben oké. Ik was bang toen het gebeurde. Ik voelde veel pijn, maar ik denk dat ik gewoon bang was."

