Woedende Ajax-supporters kondigen demonstratie op 14 januari aan

Boze supporters van Ajax kondigen aan dat zij aankomende dinsdag, 14 januari, willen gaan demonstreren op het Waagplein in Alkmaar. De fans zijn het er niet mee eens dat zij niet welkom zijn bij het bekerduel dat hun favoriete club die avond speelt tegen AZ.

Op 28 december onthulde het Noordhollands Dagblad dat Ajax het in de achtste finale van het bekertoernooi zonder de steun van de eigen supporters moet gaan doen. De lokale driehoek van Alkmaar zou hebben besloten geen Ajax-fans toe te staan in het AFAS Stadion naar aanleiding van de laatste onderlinge ontmoeting, op 8 december van het voorbije jaar. Hoewel er toen in het stadion geen noemenswaardige incidenten plaatsvonden, misdroeg een deel van de Ajax-aanhang zich voorafgaand aan de wedstrijd en werd een café vol AZ-aanhangers bestormd, met een aantal gewonden tot gevolg.

Uit angst voor 'wraak' voor dit incident zou men het wijselijk achten om helemaal geen Ajax-fans toe te laten bij de bekerconfrontatie. Dat schiet echter in het verkeerde keelgat bij de supporters van Ajax, die op X een demonstratie aankondigen. "Met het verbod en de hiervoor gegeven 'argumenten' zijn we het niet eens", schrijft het account @FSideNL. "De Ajax-supporters hebben zich immers prima gedragen tijdens de laatste wedstrijden in het AFAS Stadion", voert de groepering als tegenargument aan.

"Dit is één van de vele voorbeelden van een burgemeester die uitsupporters om vergezochte redenen verbiedt om een wedstrijd te bezoeken. Dit wordt langzamerhand een trend in Nederland. Op deze manier zijn uitsupporters in de toekomst helemaal niet meer welkom in de Nederlandse stadions. Wij gaan daar niet mee akkoord", schrijft het X-account, dat zich niet beperkt tot de beleidsbepalers in Alkmaar "De uitkomst hiervan is duidelijk: wij zijn het niet eens met de beslissing van de lokale driehoek van Alkmaar en de trend die door meerdere burgemeesters in Nederland is ingezet. Dit geldt ook voor de burgemeester van Amsterdam." De geplande demonstratie op het Waagplein begint om 18.45 uur, precies op het moment dat AZ en Ajax het bekerduel in gang zetten.

Mogelijk demonstratie tegen verbod Ajax-supporters in Alkmaar



De bekerwedstrijd AZ - Ajax van aankomende dinsdagavond in Alkmaar wordt gespeeld zonder uitpubliek. Ajax-supporters zijn deze avond niet welkom in het AFAS Stadion. Dat heeft de lokale driehoek van Alkmaar eerder… pic.twitter.com/XZBHvzzUl7 — F-SIDE (@FSideNL) January 11, 2025

