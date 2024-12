Ajax-fans krijgen, nú al, slecht nieuws over tweede wedstrijd van 2025

De fans van Ajax zijn niet welkom bij het duel tussen AZ en de Amsterdammers in de TOTO KNVB Beker op 14 januari. ‘Uit angst voor vergeldingsacties’ nemen de Alkmaarders geen enkel risico, zo meldt het Noordhollands Dagblad zaterdagavond.

AZ en Ajax werden in de bekerloting gekoppeld aan elkaar. De Amsterdammers gaan zodoende halverwege januari op bezoek in het AFAS Stadion, maar doen dat zonder de eigen aanhang. Supporters van Ajax zijn niet welkom in Alkmaar en moeten dus via andere wegen zien te achterhalen of hun club doorstoot tot de kwartfinale van het bekertoernooi.

Artikel gaat verder onder video

Het Noordhollands Dagblad weet namelijk dat AZ heeft besloten om geen uitfans toe te laten bij dat duel. Dat heeft naar verluidt alles te maken met de situatie rondom de vorige ontmoeting tussen AZ en Ajax. De thuisploeg won dat duel met 2-1 door goals van Troy Parrott en Mayckel Lahdo, terwijl Mika Godts trefzeker was namens de bezoekers.

LEES OOK: AZ-fans zetten Berghuis op ludieke manier te kijk

Rondom dat duel vonden er diverse ongeregeldheden plaats. Op sociale media verschenen beelden van hoe Ajax-supporters zich vlak vóór het duel misdroegen en een kroeg vol AZ-aanhangers bestormden, waarbij enkele gewonden vielen. De beleidsbepalers zijn bang dat fans van AZ ‘wraak’ willen nemen voor deze actie van Ajax. Op advies van de politie hebben de Alkmaarders besloten om geen uitfans toe te laten bij het duel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fabrizio Romano meldt interesse van Ajax in speler van Arsenal

Een speler van Arsenal staat in de belangstelling van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano.