‘Stel makke lammetjes van Ajax zonder tegenstribbelen naar slachtbank geleid’

Ajax kende dinsdag een vervelende avond op bezoek bij AZ. De Amsterdammers gingen in de achtste finale van de KNVB Beker met 2-0 onderuit in Alkmaar en lieten zich daarbij behoorlijk frustreren door de thuisploeg. De ochtendkranten zijn dan ook niet bepaald onder de indruk van de ploeg van Francesco Farioli.

De Telegraaf zag dinsdagavond een ‘stel makke lammetjes’ rondlopen in het shirt van Ajax. “Het elftal van Francesco Farioli werd zonder tegen te stribbelen door AZ naar de slachtbank geleid”, klinkt het. Dat deed de ploeg van Maarten Martens aan de hand van Wouter Goes. “Met een treffer en een knappe verdedigende tackle bij een kans van Brian Brobbey had die ene Amsterdammer een groot aandeel in de eliminatie van die andere Amsterdammers. Die kregen vanaf de eerste seconde te maken met de pure winnaar die Wouter Goes is.”

Volgens het Algemeen Dagblad brak de kwaliteit van de spitsen Ajax ‘niet voor het eerst’ op in Alkmaar. “Het gebrek aan goals van ‘het beste spitsenpakket van de Eredivisie’ voorspelt meer onheil”, blikt de krant vooruit op de toekomst. Enkele maanden geleden sprak Farioli nog van een luxeprobleem in de spits, maar daar is niets meer van over. “Sterker nog, de Italiaan heft in de punt van de aanval een hoofdpijndossier te pakken. Die was debet aan de eliminatie tegen AZ en voorspelt voor de komende weken op twee andere paden nog meer onheil.”

“AZ frustreert Ajax dit seizoen in hoge mate”, concludeert De Volkskrant. “Op 8 december luidde het met 2-1-winst in de competitie al een mindere periode in van het korte tijdperk waarin trainer Francesco Farioli aan het roer van Ajax staat. Nu ontnam AZ de Italiaan het zicht op een prijs die de progressie van Ajax dit seizoen moet bezegelen.”

