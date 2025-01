‘Valladolid blijft standvastig rondom Moro, Italiaanse concurrentie voor Ajax’

Real Valladolid is niet van plan om water bij de wijn te doen en een bedrag van minder dan tien miljoen euro te accepteren voor , zo schrijft Relevo. Ajax zal haast moeten maken met de komst van de buitenspeler, aangezien ook Atalanta zich inmiddels heeft gemengd in de strijd om zijn handtekening.

De komst van Moro naar Ajax is nog altijd niet in kannen en kruiken. Nadat eind december duidelijk werd dat de Spaanse vleugelspeler een transferdoelwit van de Amsterdammers is, bereikten ze vorige week een mondeling akkoord met hem. Toch is er nog geen sprake van een deal met Valladolid, dat een bedrag van tien miljoen euro voor Moro verlangt. Volgens de krant is de Spaanse laagvlieger ook niet van plan akkoord te gaan met een lager bedrag.

Desondanks hoopt Moro dat de transfer snel beklonken kan worden. De aanvaller wil zelf namelijk dolgraag naar Ajax, maar is dus afhankelijk van de gesprekken tussen de clubs. Toch blijft hij zich de komende weken voor de volle honderd procent inzetten voor zijn huidige club.

Concurrentie van Atalanta

Voor Ajax is het zaak de transfer zo snel mogelijk af te ronden. Niet alleen hebben de Amsterdammers slechts een linksbuiten in de selectie, maar begint concurrentie zich ook te melden voor Moro. Zo heeft Atalanta Moro afgelopen weekend bekeken in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Real Betis, waarin de Spanjaard goed spel vertoonde. De kans is dus aanwezig dat de Italianen zich serieus gaan mengen in de strijd om de handtekening van Moro.

