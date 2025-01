Kwakman hoort analyse Taylor, maar geeft vervolgens aan liever een andere Ajax-speler voor de camera te zien

Kees Kwakman was dinsdagavond na afloop van de bekerontmoeting tussen AZ en Ajax (2-0) niet bepaald onder de indruk van de analyse van . De middenvelder van Ajax kreeg voor de camera van ESPN de vraag wat er beter moet bij de Amsterdammers en of er op het trainingsveld wel voldoende aandacht wordt besteed aan verschillende aanvalsvormen. Kwakman hoopt dat in het vervolg zijn werkgever te woord staat, want dan krijg je ‘inhoudelijk de beste’ analyses.

Taylor had dinsdagavond een basisplaats bij Ajax in de uitwedstrijd tegen AZ in de achtste finales van de KNVB-beker. De middenvelder draait een goed seizoen en was afgelopen zaterdag nog trefzeker in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-1 winst), maar slaagde er in Alkmaar niet in om zijn stempel te drukken en zo te voorkomen dat er met 2-0 werd verloren. ESPN hoopte na afloop met Devyne Rensch in gesprek te kunnen gaan, maar de verdediger die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar AS Roma voelde zich niet ‘comfortabel’ genoeg om voor de camera te verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez schrikt van Ajax en spreekt enorme verbazing uit over twee spelers

Taylor deed dat wel en werd door verslaggever Vincent Schildkamp gevraagd wat er beter moet bij Ajax. “Ik had tijdens de wedstrijd (eerste helft, red.) wel het gevoel dat we onder de druk van AZ uit kwamen, dat we balbezit hielden, maar dat we onze kansen niet afmaakten en daarna niet heel veel meer creëerden. Dan komt de 1-0 van AZ natuurlijk vlak voor rust. Dan wordt het lastig en daarna hebben we iets te weinig gecreëerd”, zo vertelde Taylor. De middenvelder kreeg vervolgens de vraag of er bij Ajax wel voldoende wordt getraind op verschillende aanvalsvormen, waardoor de ploeg in een wedstrijd voldoende kan variëren. “Jawel, daar trainen we denk ik vaak genoeg op. Maar dat hebben we vandaag niet goed en niet genoeg gedaan. Dan scoor je niet”, zo klonk het.

LEES OOK: Brian Brobbey laat Wouter Goes 'schrikken': 'Als hij dat wil doen... Het is wel een beetje raar'

Kwakman luistert liever naar Berghuis

De smaakmaker van Ajax dit seizoen voegde er vervolgens nog aan toe dat het een ‘verbeterpunt’ is voor zijn ploeg en dat hij in de eerste helft ook had moeten scoren. “Ik had zelf ook echt een grote kans, die moet er gewoon in”, zo besloot Taylor. Kwakman hoorde de analyse van de Ajacied aan, maar was niet echt onder de indruk. “Je moet toch hopen dat Berghuis voor de camera komt bij Ajax, dan heb je inhoudelijk de beste analyse. Ze willen niet veel kwijt over wat er beter kan en zo. Ieder z’n ding”, zo reageerde de analist van ESPN. Kenneth Perez grapte vervolgens dat Ajax alleen al om de analyses na afloop het contract van Berghuis moet verlengen. Berghuis heeft nu nog een aflopend contract, maar het is de bedoeling dat hij voor twee jaar gaat bijtekenen. “Voor ons moeten ze met hem verlengen, dan krijgen wij goede analyses”, zo kon Kwakman zich wel in de woorden van zijn collega vinden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vermeulen geniet van één iemand bij Ajax: 'Kom naar de NOS!'

Arno Vermeulen zou iemand van Ajax wel naar de NOS willen halen.