Kenneth Perez schrikt van Ajax en spreekt enorme verbazing uit over twee spelers

Kenneth Perez heeft zich meteen na het laatste fluitsignaal bij AZ - Ajax hard uitgesproken over het optreden van de Amsterdammers. De formatie van coach Francesco Farioli begon dinsdagavond nog wel aardig aan het bekerduel in Alkmaar, maar gaandeweg de eerste helft werd het niveau al minder en na de rust kwam er helemaal niets meer van terecht. Perez vond de manier waarop en het veld verlieten na hun wissel veelzeggend voor de avond van Ajax.

Ajax had op bezoek bij AZ nog wat recht te zetten na de nederlaag op 8 december jongstleden. De Amsterdammers gingen toen met 2-1 onderuit bij AZ. Farioli baarde in die wedstrijd opzien door een groot aantal belangrijke krachten buiten zijn basiself te houden. Zo begonnen onder meer Bertrand Traoré, Mika Godts, Brobbey en Henderson toen op de bank. Zij verschenen in de bekerwedstrijd wél allemaal aan de aftrap. Ajax begon met hen in het elftal nog wel aardig aan het treffen met AZ, maar slaagde er niet in het niveau vast te houden en zakte gedurende de eerste helft al ver terug.

In de tweede helft daalde het niveau van de Amsterdammers naar een bedenkelijk niveau. Perez had er na het laatste fluitsignaal geen goed woord voor over. “Ik weet echt niet waar ik naar heb zitten kijken qua Ajax in de tweede helft. Zó futloos, zó machteloos”, zo zei de Deense analist op ESPN. Volgens hem waren de eerste wissels aan Amsterdamse zijde typerend voor de tweede helft van Ajax. Farioli haalde na ruim een uur voetballen Henderson en Brobbey naar de kant. Kristian Hlynsson en Wout Weghorst kwamen voor hen in de plaats, maar het duurde even voordat zij binnen de lijnen verschenen. “Daar wordt normaal gesproken een halve minuut voor gerekend, maar het duurt een minuut - je staat met 1-0 achter - voordat Brobbey en Henderson van het veld af zijn”, zo zag Perez.

De wissels van Farioli leverden overigens niets op. “Alles wat er in kwam, heeft 0,0 inbreng gehad”, zo was Perez hard voor de invallers van Ajax. De voormalig profvoetballer van onder meer Ajax en AZ verbaasde zich bovendien over het feit dat Farioli vast bleef houden aan de formatie waarmee hij aan de wedstrijd was begonnen. Zo had Perez het zeker niet raar gevonden als Brobbey en Weghorst gezamenlijk in de spits waren komen te spelen. “Nee, een linksbuiten voor een linksbuiten en een middenvelder voor een middenvelder. Niemand bracht iets.” Later maakten ook Chuba Akpom en Steven Berghuis nog hun opwachting. Berghuis vond met een indraaiende voorzet nog het hoofd van Hlynsson, maar zijn poging ging hoog over het doel van AZ.

