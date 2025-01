Kleurloos Ajax uit bekertoernooi geknikkerd door efficiënt AZ

Ajax heeft in de laatste zestien van het KNVB Bekertoernooi verloren van AZ. De Alkmaarders waren in het eigen AFAS Stadion opnieuw te sterk voor de Amsterdammers, het werd 2-0. en Mexx Meerdink waren de doelpuntenmakers voor de ploeg van Maarten Martens.

Waar voor Ajax in het verleden clubs als ADO Den Haag en FC Utrecht de angstgegners waren, kunnen we daar anno 2025 AZ absoluut aan toevoegen. De Alkmaarders hebben nu namelijk zeven wedstrijden op rij niet verloren van Ajax, er werden er zelfs vijf gewonnen. In deze editie van AZ - Ajax is er niets aan te merken op de overwinning van de ploeg van trainer Maarten Martens.

De wedstrijd begon flitsend met kansen voor beide ploegen. Vanaf minuut een, en eigenlijk ook daarvoor, was duidelijk dat het duel tussen Brian Brobbey en Wouter Goes een opvallende zou worden. De fysieke duels tussen de beresterke Ajax-spits en harde, maar slimme AZ-verdediger zijn een genot om te zien als neutrale kijker.

Troy Parrott is de gevaarlijkste man aan de kant van de Alkmaarders in de eerste helft, die het vooral moeten hebben van uitbraken richting het Ajax-doel. Maar Remko Pasveer werd in de beginfase nog niet getest, hij kreeg vooral ballen recht op zich af geschoten. Ongeveer tien minuten voor rust werd er wel beter omgegaan met een kans, Wouter Goes kopte de openingstreffer tegen de touwen. De kopjes van de Ajacieden gingen al naar beneden, alsof ze de bui al zagen hangen.

Brobbey en Henderson lopen elkaar in de weg, Wouter Goes kopt raak 💥



AZ 1️⃣ - 0️⃣ Ajax#azaja — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2025

In de tweede helft moesten beide ploegen uit een ander vaatje tappen om de ander te verslaan. In de beginfase was het vooral AZ dat de wedstrijd in handen had. De Alkmaarders konden, met de duizenden fans in de rug, grip krijgen op de bezoekers uit Amsterdam en ze geen centimeter ruimte geven. Ajax kwam dan ook tot weinig kansen. AZ was vooral bezig met het verdedigen van de voorsprong. De grootste kans van Ajax kwam uiteindelijk een kwartier voor tijd, toen Bertrand Traoré van een meter of tien op de paal schoot. Vlak voor tijd was het Mexx Meerdink die de genadeklap toediende aan Ajax; met een subtiel lobje verschalkte hij Remko Pasveer en verzekerde hij zijn ploeg van een plekje in de kwartfinale van het bekertoernooi.

Na het teleurstellende bekerseizoen van vorig jaar van Ajax, waar het verloor van de amateurs van Hercules, strandt het nu bij de laatste zestien. Na drie finales achter elkaar in 2021, 2022 en 2023 is het bekertoernooi dus niet meer de beste vriend van Ajax. Sinds 2011 is AZ maar één keer niet tot na de laatste zestien gekomen. De Alkmaarders kunnen absoluut cupfighters worden genoemd; ze wonnen de Dennenappel in totaal vier keer. Ajax blijft, ook na dit seizoen, recordkampioen met twintig eindzeges. Feyenoord volgt met veertien.

De loting voor de kwartfinales is deze vrijdag al, 14 januari. De loting zal rond 17:00 beginnen en te volgen zijn op ESPN.