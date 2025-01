Francesco Farioli bevestigt: wintertransfer bij Ajax gaat niet door

stond op de nominatie om te vertrekken bij Ajax, maar hij zal deze maand géén transfer maken. Francesco Farioli vertelde dinsdagavond voorafgaand aan het bekerduel met AZ dat Wijndal afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk een 'erg serieuze' blessure heeft opgelopen en daardoor zes tot zeven weken buitenspel staat. De linksback werd onlangs nog in verband gebracht met een tijdelijke overgang naar Leganés, maar die zal nu sowieso geen doorgang vinden.

De blessure van Wijndal is een hard gelag voor Ajax. De Amsterdammers kunnen het geld zeer goed gebruiken en staan daarom open voor het vertrek van een aantal spelers. Wijndal stond naar verluidt op de nominatie om deze maand al dan niet tijdelijk de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht te trekken. Leganés had Wijndal graag op huurbasis willen overnemen van Ajax en had er naar verluidt een huursom van één miljoen euro voor over. De linksback zelf twijfelde echter over een overgang naar de Spaanse laagvlieger, waardoor hij afgelopen zaterdag tegen RKC ‘gewoon’ nog in actie kon komen.

Wijndal maakte bij aanvang van de tweede helft zijn entree als vervanger van Jorrel Hato. Wijndal zou het laatste fluitsignaal echter niet halen. Hij beging in de slotfase een overtreding, maar liep daarbij een kneuzing aan zijn knie op. Farioli vertelde in de aanloop naar het bekerduel met AZ al dat Wijndal niet van de partij zou zijn, maar vlak voor de aftrap in Alkmaar bevestigde hij tegenover ESPN dat de vleugelverdediger voorlopig niet inzetbaar zal zijn. Volgens Farioli zal Wijndal zeker zes weken moeten toekijken. De transfermarkt is nog een kleine drie weken open, waardoor een vertrek deze maand uit Amsterdam natuurlijk uitgesloten is.

Wijndal maakte in de zomer van 2022 de overstap van AZ naar Ajax. De Amsterdammers telden een bedrag van tien miljoen euro neer voor zijn komst. Een succesverhaal is het echter niet geworden. Wijndal speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Antwerp FC. Hij mocht afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe werkgever, maar bleef in Amsterdam. Dit seizoen speelde hij vooralsnog acht wedstrijden.

