Rensch weigert vragen over transfer te beantwoorden

heeft besloten om ESPN dinsdagavond niet te woord te staan na de nederlaag van Ajax op bezoek bij AZ (2-0) in de KNVB Beker. Gezien de geruchten rondom zijn overstap naar AS Roma voelde de verdediger zich ‘niet comfortabel’ voor de camera te verschijnen.

Hoewel Rensch over een aflopend contract beschikt bij Ajax, heeft het er alle schijn van dat hij deze winter al gaat vertrekken uit Amsterdam. De rechtsback staat in nadrukkelijke belangstelling van AS Roma en zou zelfs al persoonlijk rond zijn met de Romeinen. Een overeenkomst met Ajax hebben de Italianen vooralsnog niet.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brian Brobbey laat Wouter Goes 'schrikken': 'Als hij dat wil doen... Het is wel een beetje raar'

Na afloop van de wedstrijd tussen AZ en Ajax hoopte ESPN Rensch voor de camera te kunnen krijgen om hem aan de tand te voelen over deze mogelijke transfer. “We wilden hem uiteraard spreken over zijn eventuele overgang naar AS Roma, maar die voelde zich niet comfortabel om voor de microfoon te verschijnen”, geeft Jan Joost van Gangelen aan.

LEES OOK: Kenneth Perez schrikt van Ajax en spreekt enorme verbazing uit over twee spelers

Eerder op de avond liet trainer Francesco Farioli zich wel uit over de mogelijke transfer van Rensch, wanneer hem wordt gevraagd of hij verwacht zondag nog over de verdediger te kunnen beschikken. “Dat hoop ik”, antwoordde de Italiaan. “Dat wil ik graag. Ik wil dat hij erbij is.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten waarschuwt Kroes: ‘Hij zit alleen voor de poen bij Ajax, geef hem een draai om z’n oren!’

Marco van Basten vindt de uitspraken van Guido Albers over Ajax-speler Kenneth Taylor erg opmerkelijk.