Farioli geeft zijn duidelijke mening over transfer Rensch

Francesco Farioli hoopt ook in de tweede seizoenshelft over te kunnen beschikken, zo laat de oefenmeester weten bij ESPN na afloop van de bekerwedstrijd tegen AZ (2-0). De verdediger wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar AS Roma, maar als het aan zijn trainer ligt, dient hij zijn contract uit bij Ajax.

Het contract van Rensch bij Ajax loopt komende zomer af, dus zullen de Amsterdammers hem deze winter moeten verkopen om nog wat aan hem over te houden. AS Roma zou de rechtsback maar wat graag willen overnemen van de hoofdstedelingen, terwijl ook de verdediger zelf graag de overstap naar Italië maakt. Maandag kwam naar buiten dat Rensch op hoofdlijnen akkoord is met de Romeinen, maar een deal met Ajax is er nog niet.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez schrikt van Ajax en spreekt enorme verbazing uit over twee spelers

Na afloop van het verlies in de KNVB Beker tegen AZ wordt Farioli bij ESPN gevraagd naar de toekomst van Rensch. Is de verdediger beschikbaar voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen komende zondag? “Dat hoop ik”, antwoordt de Italiaan kort. “Dat wil ik graag. Ik wil dat hij erbij is.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wesley Sneijder confronteert Alex Kroes live op tv: 'Het moet maar hier'

Wesley Sneijder uit richting Alex Kroes zijn teleurstelling over het gebrek aan communicatie met Ajax.