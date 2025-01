Brian Brobbey laat Wouter Goes 'schrikken': 'Als hij dat wil doen... Het is wel een beetje raar'

bezorgde dinsdagavond een vervelende avond. De verdediger van AZ haalde opnieuw alles uit de kast om het zijn directe tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken. Maar Goes moest in de duels met Brobbey ook het een en ander incasseren. Zo was na afloop op beelden van ESPN duidelijk te zien dat de spits van Ajax zijn opponent in zijn ‘edele delen’ kneep.

Goes is dit seizoen een onmisbare kracht in de achterhoede van AZ en lijkt elke wedstrijd beter te worden. Zo hield hij zich afgelopen zaterdag al prima staande in de duels met Luuk de Jong, al was de aanvoerder en spits van PSV wel tweemaal trefzeker, waaronder één keer vanaf de stip. Drie dagen later mocht Goes opnieuw aan de bak. Waar Ajax-trainer Francesco Farioli tijdens de ontmoeting met AZ op 8 december jongstleden nog een basisplaats had ingeruimd voor Wout Weghorst, was het in de bekerwedstrijd Brobbey die het vanaf het begin mocht laten zien.

De spits van Ajax had echter zijn handen vol aan Goes. Bij vrijwel elk duel tussen Brobbey en Goes werd er flink aan elkaars shirt getrokken, bij standaardsituaties knuffelden de opponenten elkaar nog net niet. De duels leverden, voor de neutrale kijker, leuke beelden op. Goes kon er na afloop ook wel om lachen. “Het waren mooie duels, goede duels. Hij zat aan mij, ik zat aan hem. Ja, genieten toch? Mooi, zeker mooi”, zo reageerde Goes voor de camera van ESPN op de duels met Brobbey. Volgens Goes wordt hij niet per se ‘krachtiger’ door de lijf-aan-lijfgevechten met de Amsterdammer, maar vooral slimmer. “Het is gewoon een hele sterke spits.”

Maar ook Brobbey deed er alles aan om het Goes onmogelijk te maken. Zo liet ESPN een moment zien waar Brobbey zijn directe tegenstander bij zijn ‘edele delen’ greep. Goes kon er zelf wel om lachen, al zal dat op het moment zelf een stuk minder aangenaam zijn geweest. “Ik schrok er zelf van. Maar als hij dat wil doen… Het is wel een beetje raar, maar het waren mooie duels. Uiteindelijk hebben wij gewonnen en hij heeft niet gescoord, dus ik heb mijn job gedaan”, zo klonk het.

Wouter Goes werd door Brian Brobbey in zijn edele delen geknepen 😳



"Ik schrok er wel een beetje van, maar lach er vooral om" 😅#azaja — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2025

