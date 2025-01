Vermeulen geniet van één iemand bij Ajax: 'Kom naar de NOS!'

Arno Vermeulen kan genieten van het positivisme bij Ajax-trainer Francesco Farioli. De chef commentatoren bij de NOS zou een type als Farioli bij de omroep ook wel kunnen gebruiken, zegt hij lachend.

“Het is wel knap hè, die man”, zegt Vermeulen zondagavond bij Studio Voetbal. “Hij is zo ongelooflijk positief over alles. Die zou je overal wel willen hebben. Bij de NOS willen we ook wel zo’n man. In zijn eerste persconferentie na de winterstop ging hij de journalisten allemaal uitleggen hoe goed Ajax de eerste helft van het seizoen gespeeld had, met al die cijfers erbij.”

De trainer van Ajax besprak de progressie van zijn selectie vrijdagmiddag op de persconferentie aan de hand van een lijst met nogal wat punten, waaronder het aantal sprints per wedstrijd ten opzichte van de tegenstander én de persoonlijke ontwikkeling van onder meer Jorrel Hato en Brian Brobbey, die er beiden in fysiek opzicht flink op vooruit zijn gegaan.

Theo Janssen reageert: “Data zijn allemaal heel leuk, en daar worden ook veel spelers op gescout, maar uiteindelijk wil het oog ook wat. Je wilt ook goed voetbal zien. Het kan wel zo zijn dat je zestig procent balbezit hebt, maar als het grootste deel daarvan bestaat uit passes naar achteren of breed, dan is het ook niet zo leuk om naar te kijken.”

Van Hooijdonk geniet van Taylor

Pierre van Hooijdonk ziet één speler bij Ajax waar hij wel van kan genieten. “Een van de weinige spelers die echt nog wel stappen aan het maken is, is Kenneth Taylor.” Taylor speelde zaterdag tegen RKC Waalwijk zijn honderdste Eredivisie-wedstrijd. Hij scoorde eenmaal en was zodoende trefzeker in drie Eredivisie-wedstrijden op rij, wat hem eerder nog niet was gelukt.

