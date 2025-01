FC Twente gaat oude bekende definitief overnemen van Ajax, dat volop profiteert

FC Twente gaat zich spoedig versterken met , zo weet Tubantia. De buitenspeler wordt momenteel door Ajax verhuurd aan Espanyol, maar daar komt hij nauwelijks aan spelen toe. Afgelopen seizoen speelde Ünüvar al op huurbasis in Enschede. Volgens De Telegraaf heeft Ajax een flink doorverkooppercentage bedongen.

Ünüvar stond bij Ajax altijd te boek als een van de grootste talenten, maar uiteindelijk is een doorbraak in de Johan Cruijff ArenA er nooit van gekomen. Dit seizoen speelt de Nederlandse Turk op huurbasis bij Espanyol, maar daar kwam hij in alle competities pas tot vier optredens. Nu lijkt het erop dat de aanvaller de overstap naar FC Twente gaat zetten.

In Amsterdam heeft Ünüvar nog een contract tot medio 2026, maar de bedoeling is dat Ajax dit gaat ontbinden. Daardoor kan FC Twente de 21-jarige rechtspoot voor een klein bedrag overnemen, zo weet de regionale krant. Waar hij afgelopen seizoen nog op huurbasis voor de Tukkers uitkwam, moet hij nu definitief de overstap maken.

Vorig seizoen begon Ünüvar met een fysieke achterstand bij FC Twente, waardoor hij het veelal moest doen met invalbeurten. In alle competities kwam hij destijds in 25 duels in actie, waarvan slechts twee als basisspeler. In die wedstrijden wist hij vier keer het net te vinden, terwijl hij ook drie assists gaf.

Ajax bedingt doorverkooppercentage

Update 15 januari 9:56 uur - Volgens De Telegraaf is het vertrek van Ünüvar voor Ajax zeer prettig. Niet alleen kunnen de Amsterdammers het salaris van het talent, dat richting een miljoen euro gaat, wegstrepen, maar de Turk kan zelfs nog meer opleveren. De Amsterdammers hebben namelijk een doorverkooppercentage van liefst 25 procent weten bemachtigen wanneer FC Twente hem in de toekomst verkoopt. De aanvaller tekent een contract voor 3,5 jaar in Enschede.

