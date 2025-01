Sem Steijn maakt gehakt van Pierre van Hooijdonk en Arno Vermeulen

heeft fel gereageerd op de uitspraken van Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk dat hij een gelimiteerde afkoopsom in zijn nieuwe contract bij FC Twente heeft staan. De middenvelder laat aan Tubantia weten dat dit ‘onzin’ is.

Steijn wist dit weekend weer eens indruk te maken door drie keer te scoren voor FC Twente in de wedstrijd tegen Willem II (6-2). Enkele uren later bleek scoren juist het probleem voor Feyenoord tegen FC Utrecht (1-2), waardoor in Studio Voetbal werd gesteld dat de Rotterdammers de topscorer van de Eredivisie goed kunnen gebruiken. Steijn zette net voor de kerst zijn handtekening onder een nieuw contract in De Grolsch Veste, waar hij volgens Vermeulen een gelimiteerde afkoopsom in heeft staan. Van Hooijdonk gaat een stap verder en stelt dat deze som slechts 7,5 miljoen euro bedraagt.

Een dag later wordt Steijn in gesprek met Tubantia gevraagd naar de uitspraken van Vermeulen en Van Hooijdonk. “Of ik een gelimiteerde afkoopsom heb? Onzin”, reageert de aanvallende middenvelder fel. “Ik heb het ook gezien, maar het is niet waar”, maakt de 23-jarige goalgetter het nog maar eens duidelijk.

Ook Tijmen van Wissing van RTV Oost heeft de uitspraken over de afkoopsom van Steijn gezien en besloot navraag te doen bij de clubleiding van FC Twente. Volgens adviseur en voormalig technisch directeur Jan Streuer hebben de Enschedeërs geen afkoopsom laten opnemen in de nieuwe verbintenis van Steijn. Eerder kwam technisch directeur Arnold Bruggink met eenzelfde boodschap in gesprek met Tubantia.

Enige ophef onder de supporters van #fctwente over de discussie gisteravond in Studio Voetbal over de gelimiteerde transfersom van Sem Steijn.



Daar werd gesproken over 7,5 miljoen euro door Pierre van Hooijdonk, maar Jan Streuer laat weten dat er niets in het contract is… — Tijmen van Wissing (@vanwissing) January 13, 2025

