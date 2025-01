AS Roma laat er geen misverstand over bestaan en neemt meteen opvallend besluit over Rensch

AS Roma kondigde de komst van weliswaar afgelopen donderdag pas aan, maar de kersverse aanwinst heeft zondagmiddag meteen een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Udinese. Drie dagen na de nederlaag tegen AZ in de Europa League zijn de Romeinen er alles aan gelegen dit duel te winnen, want de voorsprong op Udinese is slechts één punt.

De toekomst van Rensch hield de gemoederen de afgelopen maanden flink bezig. De rechtsback was bij Ajax in het bezit van een aflopend contract. De Amsterdammers maakten er geen geheim van graag met hem te willen verlengen, maar het zag er eind november al naar uit dat Rensch al dan niet aan het einde van dit seizoen zou gaan vertrekken. AS Roma maakte deze maand echter al nadrukkelijk werk van de komst van de vleugelverdediger. De Romeinen hadden maximaal zes miljoen euro over voor Rensch, die afgelopen donderdag officieel werd gepresenteerd.

AS Roma verloor op dezelfde dag met 1-0 van AZ. Daarmee kwam er een einde aan de reeks ongeslagen wedstrijden. AS Roma is bezig aan een moeizaam seizoen, maar leek de weg omhoog te hebben ingeslagen. De nederlaag in Alkmaar was dan ook een teleurstelling voor de Italiaanse topclub, die in de Serie A de negende plaats bezet. De ontmoeting met Udinese is daarom van groot belang voor AS Roma, dat bij winst afstand neemt, maar bij een nederlaag een nieuwe pas op de plaats zal moeten maken.

Trainer Claudio Ranieri laat er met Rensch geen gras over groeien. De kersverse aanwinst verscheen zondagmiddag, drie dagen nadat zijn overgang officieel werd beklonken, meteen aan de aftrap. Rensch is de rechter wingback in het 3-5-1-1-systeem van Ranieri. De keuzeheer grijpt het duel met Udinese overigens wel aan om een aantal belangrijke krachten rust te geven. Zo zijn Mats Hummels, Leandro Paredes en Paulo Dybala allemaal op de bank begonnen. Dat geldt ook voor Alexis Saelemaekers, die evenals Hummels, Paredes en Dybala tegen AZ nog een basisplaats had. Rensch is niet de enige basisspeler bij AS Roma met een verleden in de Eredivisie. Angeliño is de andere wingback. De linkspoot speelde voor NAC Breda en PSV.

