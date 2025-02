Daley Blind eerlijk over Ajax-terugkeer: 'Dat leeft bij mij en mijn vader'

praat in de NTR-serie Voetbalsporen openhartig over het 'pijnlijkste' moment in zijn voetballoopbaan: zijn vertrek bij Ajax in de winter van 2023. De verdediger, die bezig was aan zijn tweede periode in Amsterdam, verdween onder toenmalig trainer Alfred Schreuder uit het elftal en zocht zijn heil, met pijn in het hart, bij achtereenvolgens Bayern München en tegenwoordig Girona FC. Hoewel hij bijna 35 is, geeft Blind toe nog altijd te dromen van een rentree bij Ajax.

Blind komt samen met zijn vader Danny uitgebreid aan het woord in de tweedelige documentaire-serie, waarvan de eerste aflevering in het teken stond van Pierre en Sydney van Hooijdonk. "‘Toen ik terugkeerde voor mijn tweede periode bij Ajax, was het wel de bedoeling om daar af te sluiten. Helaas is dat anders gelopen. Het is nog steeds het pijnlijkste moment uit mijn carrière", zegt de 108-voudig Oranje-international.

LEES OOK: Alfred Schreuder laat zich bijna twee jaar na vertrek kort maar krachtig uit over Daley Blind

Met een vader die als aanvoerder van het Ajax van de jaren 90 onder meer een Champions League en een Wereldbeker voor clubteams omhoog mocht houden, kon het bijna niet anders dat Daley eveneens verknocht raakte aan de club: "Ajax betekent voor mij eigenlijk alles. Ik ben daarmee opgevoed door mijn vader, maar je bent op een gegeven moment niet alleen een speler, maar ook een supporter van de club. Dat gevoel is nooit meer weggegaan. Twee jaar geleden ben ik toch vertrokken bij Ajax. Ik denk dat het een heel abrupt moment was. Niet wat ik voor ogen had. En zeker niet de manier waarop."

Daley Blind over terugkeer bij Ajax: 'Dromen mag'

Na een half jaar voornamelijk op de bank te hebben gezeten in München, streek Blind in de zomer van 2023 neer in Girona. In zijn eerste seizoen verbaasde de bescheiden club vriend en vijand door als derde te eindigen achter Real Madrid en FC Barcelona en daarmee kwalificatie voor de Champions League af te dwingen. Schreuder is al lang vertrokken bij Ajax, hoe kijkt Blind - die in maart 35 wordt - tegen nóg een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA aan? "Door een conflict was er op dat moment helaas geen toekomst meer bij Ajax. De droom is daarom nog steeds om ooit dat Ajax-shirt weer aan te trekken", geeft Daley toe. "Ik weet dat dit naarmate de tijd vordert lastiger wordt. Je moet natuurlijk reëel blijven. Maar ja, dromen mag. Hoe erg ik het ook naar mijn zin heb bij Girona. Ik weet niet wat dat is, maar het is iets dat leeft bij mij en bij mijn vader."

