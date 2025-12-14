Ajax lijkt een desastreus jaar toch nog op positieve wijze af te sluiten. Zondag boekten de Amsterdammers de vierde opeenvolgende zege in een officiële wedstrijd: Feyenoord werd met 2-0 geklopt in de Johan Cruijff ArenA. Niet alleen de resultaten zijn aan de betere hand, ook het veldspel. En dat is niet los te zien van de entree van .

Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar richting het einde van het jaar begint Ajax wat beter te voetballen. Met spelers als Sean Steur, Mika Godts, Oscar Gloukh en Kasper Dolberg zit er wel degelijk ‘voetbal’ en dynamiek in de ploeg. Vandaag stonden ze allemaal ‘aan’. Het inbrengen van Steur is met recht de verdienste van Fred Grim, net als de nieuwe rol van Gloukh als valse rechtsbuiten. Hoewel Grim beseft dat Ajax niet de spelers heeft om negentig minuten lang het spel te maken tegen Feyenoord, en daarom in toenemende mate kiest voor defensieve zekerheid, was de ploeg bij vlagen in staat om het spel héél snel te verplaatsen.

Donderdag kreeg Steur al het vertrouwen in de Champions League tegen Qarabag en zondag volgde een nieuwe basisplaats. “Omdat hij een goede speler is. Hij is weliswaar heel jong, maar hij heeft het afgelopen woensdag ook laten zien. Ik weet ook van hem dat het hem wat dat betreft niet veel doet.” Steur zocht constant de diepte en wist daarin ook Dolberg te vinden. Het snelle kaatsen tussen de twee stond bijvoorbeeld aan de basis van de 1-0: na de passes tussen Steur en Dolberg was er ruimte voor Davy Klaassen om van afstand raak te schieten.

Halverwege de tweede helft verlengde Dolberg het spel ook met een razendsnel hakje, waar een serieuze kans voor Gloukh uit voortkwam. Niet veel later joeg hij fanatiek – en met succes - op Feyenoord, dat de bal prompt inleverde. Het moment was een boost voor het aanwezige publiek en kon Ajax goed gebruiken, in een helft waarin Feyenoord het meest nadrukkelijk op zoek was naar een doelpunt.

Een spits wordt vooral afgerekend op zijn rendement en met twee doelpogingen kende Dolberg geen succes. Toch klonk een luid applaus toen hij acht minuten voor tijd van het veld stapte. Zijn bijdrage werpt de vraag op: kan de geblesseerde Wout Weghorst zijn basisplek heroveren als hij weer inzetbaar is, of kiest Grim ook na de winterstop voor het voetbal van Dolberg?