Kraay onthult: ‘Je mag het in dit land niet zeggen, maar ik...'

Hans Kraay jr. deed tijdens de voorbeschouwing van Nederland - Malta naar eigen zeggen een gewaagde uitspraak. De oud-voetballer en analist is namelijk fan van . Kraay hoopt dat de spits ‘er twee balletjes inschiet’ tegen Malta.

Presentator Milan van Dongen en Kraay beschouwen op ESPN voor op de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Malta. Oranje begon afgelopen zaterdag aan de kwalificatiereeks met een relatief eenvoudige 0-2 overwinning bij Finland.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: KNVB krijgt ervan langs na ‘blunder van jewelste’ met opvolger Van Dijk

De wedstrijd van maandagavond zal ook niet moeilijk worden volgens de heren, die hun voorspelling doen. Van Dongen verwacht een uitslag van 8-0, waar Kraay iets lager inzet: 6-0. Malta verloor tot nu toe van Finland (0-1) en Polen (2-0), maar speelde gelijk tegen Litouwen (0-0).

“Gewoon gas geven”, licht Kraay toe. “Noa Lang erin, Weghorst erin”, vult Van Dongen aan, verwijzend naar twee aanvallers die op de bank beginnen. “Wout moet ook nog wel even twee balletjes erin schieten”, zegt Kraay, die vervolgens toegeeft: “Ik ben toch wel heel erg Wout-fan. Dat mag je in dit land niet zeggen. Ik ben Wout-fan. Een self made man”, voegt een glimlachende Kraay eraan toe.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Van Hanegem heeft boodschap voor Memphis en Flekken na duel met Finland 🔗

👉 Van Dijk betrapt op onwaarheid tijdens interview: 'Dat klopt niet' 🔗

👉 Nederlandse kranten plaatsen flinke kanttekening na 'zorgeloze avond' Oranje 🔗

👉 Koeman stevig aangepakt: 'Belachelijk, KNVB is een speeltuinvereniging' 🔗

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗