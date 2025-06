Van Hanegem heeft boodschap voor Memphis en Flekken na duel met Finland

Willem van Hanegem zag het Nederlands elftal ondanks een 0-2 overwinning niet sprankelen tegen Finland. De oud-international heeft zich tijdens het duel bovendien gestoord aan meerdere spelers van Oranje. In zijn column voor het Algemeen Dagblad richt Van Hanegem zich dan ook tot onder meer en .

Het Nederlands elftal kende zaterdag een zorgeloze avond in het Olympiastadion in Helsinki. Al vroeg kwamen de manschappen van bondscoach Ronald Koeman op een 0-2 voorsprong door treffers van Memphis Depay en Denzel Dumfries. De score had nog groter uit kun vallen, maar Oranje leek de wedstrijd te vervolgen met de handrem erop.

"Memphis Depay zal zich snel tot topscorer aller tijden kronen", steekt Van Hanegem van wal in zijn column. "Daar is hij zelf niet mee bezig, zegt hij steeds. Maar als dat zo was, had hij die bal tegen Finland toch wel breed gelegd op Jeremie Frimpong toch? Ik vond dat irritant", is de voormalig middenvelder duidelijk.

Ook aan Flekken heeft Van Hanegem zich geïrriteerd. "Net zoals ik de keeper die zo goed kan voetballen, Mark Flekken, allemaal ballen zomaar zag inleveren. Ergerlijk", vervolgt hij. "Of Tijjani Reijnders die de bal komt halen en dan meteen weer in de buurt blijft voor een combinatie en zo de ruimtes keer op keer klein maakt met al dat loopwerk."

Van Hanegem in de bres voor Van Hecke

Jan Paul van Hecke, halverwege het duel geslachtofferd door Koeman, krijgt juist weer bijval van Van Hanegem. "En ja, verdediger Jan Paul van Hecke had een slechte avond. Dat zag iedereen. Maar we deden nou ook net of hij daar in Helsinki drie tegentreffers heeft weggegeven, dat is ook onzin. Van Hecke krijgt nu wat elke speler meemaakt. Na een leuk debuut of een leuke paar wedstrijden komt de kritische blik pas bij de mensen."

Het clubicoon stelde dat het 'verder allemaal niet zo spannend was in Finland'. "Zo lang de UEFA en FIFA kiezen voor heel zwakke landen in de kwalificatiepoules bij sterke landen, krijg je die saaie avonden. Ook in Groningen tegen Malta weer, vrees ik", besluit hij.

