KNVB krijgt ervan langs na ‘blunder van jewelste’ met opvolger Van Dijk

had de opvolger van moeten worden bij het Nederlands elftal, zo vindt Valentijn Driessen. De kersverse aanwinst van Real Madrid is geboren in Nederland en doorliep ook de jeugdelftallen van Oranje, maar koos begin 2024 voor Spanje. Dat is volgens Driessen allemaal de schuld van de KNVB.

Huijsen maakte begin 2024 bekend dat hij zijn wedstrijden voor de Spaanse nationale ploeg zou gaan spelen. In maart 2025 maakte hij uitgerekend in en tegen Nederland zijn debuut. Gezien een interview met de NOS in 2022 is die keuze voor Spanje opvallend, omdat hij toen nog voor Oranje wilde uitkomen. “Ik voel mij Nederlander. We spreken thuis ook gewoon Nederlands”, stelde hij toen. Hij speelde dan ook met zijn Nederlandse leeftijdsgenoten op het EK Onder 17 in Israël. Later speelde hij ook voor Oranje Onder 18 en Onder 19.

Inmiddels is de twintigjarige Huijsen een vaste kracht bij Spanje, tot teleurstelling van Driessen. “De opvolger van Virgil van Dijk speelt bij Spanje en die krijg je nóóit meer terug”, spreekt de journalist zijn frustratie uit in de podcast Kick-off. “Hij wil ook nooit in Nederland spelen. Hij was zo resoluut om dat te zeggen”, doelt Driessen op het interview van Huijsen bij Ziggo Sport na de Nations League-finale.

“Hij had echt graag bij het Nederlands elftal willen voetballen, in eerste instantie”, gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder. Waar is dat fout gegaan? “Bij de KNVB”, is Driessen stellig. “Hij zat bij Onder 19 en hij had gerekend op een uitnodiging voor Jong Oranje. Juventus, AS Roma...”, somt Driessen de clubs op waar Huijsen op dat moment voor had gespeeld. “Mourinho die helemaal weg van hem is. Normaal hoor je dan ook een uitnodiging te krijgen. Maar meneer moest eerst bij Jong Oranje maar even geduld hebben, want de teamcontinuïteit ging voor het binnenhalen van Dean Huijsen. Een blunder van jewelste, werkelijk.”

