De Telegraaf bevestigt: Dean Huijsen laat Oranje definitief links liggen

Het Nederlands elftal hoeft niet te rekenen op de diensten van . Marca schreef eerder op de dinsdag al dat de talentvolle verdediger van AS Roma kiest voor een interlandloopbaan bij de Spaanse nationale ploeg en dat wordt nu bevestigd door De Telegraaf. Volgens de krant is Huijsen ingegaan op een uitnodiging van de Spaanse bond. De verwachting is dat hij in eerste instantie zijn wedstrijden voor Jong Spanje gaat spelen.

Huijsen is weliswaar geboren in Amsterdam, maar hij verhuisde al op jonge leeftijd met zijn ouders naar Spanje. Bij Málaga zette hij zijn eerste stappen richting het professionele voetbal. Huijsen verruilde de opleiding van de Spaanse club in de zomer van 2021 voor die van Juventus. Daar doorliep hij verschillende jeugdelftallen, alvorens vorig jaar zijn debuut te maken in de hoofdmacht. Huijsen had bij Juventus echter weinig perspectief op speeltijd in het eerste. Hij stond op het punt op huurbasis de overstap te maken naar Frosinone, maar raakte overtuigd door het verhaal van José Mourinho en koos uiteindelijk voor AS Roma.

Mourinho is weliswaar al een paar weken geen trainer meer van AS Roma, maar minuten maakt Huijsen zeker. Hij behoort weliswaar niet tot de selectie voor de Europa League, maar verscheen in de Serie A al drie keer aan de aftrap. Huijsen maakte afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen uitgerekend Frosinone nog op schitterende wijze zijn eerste doelpunt voor de Romeinen. De ontwikkeling van de 18-jarige verdediger blijft uiteraard niet onopgemerkt. Hij werd de afgelopen tijd al genoemd als toekomstige speler van het Nederlands elftal, maar kiest dus voor een interlandloopbaan bij de Spaanse nationale ploeg. De Telegraaf meldt dinsdagavond dat Huijsen is ingegaan op een uitnodiging van de Spaanse bond.

De keuze van Huijsen voor de Spaanse nationale ploeg komt, ondanks zijn periode in het Zuid-Europese land, toch wel een beetje als een verrassing. De centrumverdediger droeg vorig jaar immers nog driemaal het shirt van de Onder-19 van Oranje. Hij deed negentig minuten mee in de oefenwedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Italië en Australië. Tegen de Italianen droeg Huijsen zelfs nog de aanvoerdersband.