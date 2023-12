Juventus laat Nederlands toptalent vlieguren maken in het rechterrijtje van de Serie A

Juventus verhuurt het Nederlandse toptalent (18) voor de rest van het seizoen aan competitiegenoot Frosinone. De zoon van oud-profvoetballer Donny Huijsen moet bij de huidige nummer dertien van de Serie A de nodige vlieguren gaan maken om de stap naar het eerste elftal van De Oude Dame definitief te kunnen gaan maken.

Huijsen werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Spanje. Daar maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van Málaga, totdat Juventus in de zomer van 2021 toesloeg en de boomlange verdediger (hij meet liefst 1,95 meter) naar Turijn haalde. Bij de Italiaanse grootmacht speelde hij achtereenvolgens in de Onder-17, de Onder-19 en sinds begin dit jaar in het Next Gen-elftal, zoals de hoogste jeugd wordt genoemd bij Juventus.

Met dat elftal komt Huijsen uit in de Serie C, het derde profniveau. Daarnaast speelt hij zijn jeugdinterlands voor Oranje Onder-19, al zou hij door zijn verleden ook voor Spanje kunnen kiezen als A-international. Op 22 oktober van dit jaar maakte de verdediger zijn debuut in de hoofdmacht van trainer Massimiliano Allegri in de gewonnen topper bij AC Milan (0-1). Twaalf minuten voor tijd kwam Huijsen in het veld voor Federico Gatti, waarna Juve de voorsprong in San Siro over de streep wist te trekken.

Allegri ziet absoluut toekomst in Huijsen, zo blijkt uit de uitspraken die De Telegraaf citeert: "Dean speelt vol zelfvertrouwen", aldus de 56-jarige oefenmeester. "Hij is goed met beide benen. Hij is een intelligente jongen en dat brengt hij mee naar het veld. Hij is iemand die het spelletje goed leest", wordt Huijsen door Allegri omschreven. Voorlopig krijgt hij alle tijd om zijn belofte in te lossen: het contract van de verdediger loopt nog door tot medio 2027.