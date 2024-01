'Mourinho hoopt deal te kapen: Feyenoord mogelijk tegen Nederlands toptalent in Europa League'

AS Roma doet volgens diverse Italiaanse media een poging om Juventus-verdediger (18) deze winter op huurbasis over te nemen. De jonge Nederlander leek lange tijd op weg naar een tijdelijke overstap naar Frosinone, maar de club van José Mourinho hoopt die deal op het laatste moment te kunnen kapen.

Huijsen geldt al jaren als een van de grootste verdedigende talenten van Juventus en mocht eerder dit jaar in de topper tegen AC Milan zelfs debuteren in de hoofdmacht van trainer Massimiliano Allegri. Sindsdien speelt hij zijn wedstrijden echter weer in de beloftenploeg, waardoor een tijdelijke overstap naar Frosinone een prima uitkomst leek. Bij de huidige nummer dertien van de Serie A zou de Nederlander de nodige vlieguren op het hoogste niveau kunnen maken, zo was de gedachte.

Juventus, Huijsen en Frosinone zijn volgens de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio al helemaal rond, maar Roma hoopt de deal nog voor deze definitief getekend is nog te kapen. De giallorossi zitten al niet dik in de centrale verdedigers en raken in januari bovendien basisspeler Evan N'Dicka kwijt, die met Ivoorkust deel gaat nemen aan de Afrika Cup. Eerder werd Roma daarom al gelinkt aan Leonardo Bonucci (Union Berlin), maar zijn komst zou op zijn salariseisen zijn afgeketst.

Inmiddels zou Huijsen de knoop hebben doorgehakt en een verhuizing naar Rome verkiezen boven de voorgenomen verhuur aan Frosinone, zo schrijft Di Marzio op zijn blog. Daarmee gaat hij echter in tegen de wens van zijn huidige werkgever Juventus: De Oude Dame 'wil de gemaakte afspraken met Frosinone graag respecteren', zo weet de journalist.