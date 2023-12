'Leonardo Bonucci staat maanden na pijnlijk Juventus-vertrek voor verrassende rentree in Serie A'

(36) staat volgens Italiaanse media voor een verrassende rentree in de Serie A. De geroutineerde verdediger verruilde Juventus afgelopen zomer voor het Duitse Union Berlin, maar zou hard op weg zijn naar het AS Roma van José Mourinho.

De aanstaande Europa League-opponent van Feyenoord kan door blessures momenteel niet beschikken over Marash Kumbulla en Chris Smalling, waardoor in het Serie A-duel met regerend kampioen Napoli van zaterdagavond niet één centrale verdediger op de bank zit. Mocht Gianluca Mancini, Diego Llorente of Evan N'Dicka onverhoopt iets overkomen, dan heeft The Special One dus geen alternatief achter de hand.

De komst van Bonucci zou de defensieve zorgen in Rome wat moeten verlichten, meldt Get Football News Italy. Bronnen bevestigen tegenover het medium dat de Giallorossi 'vooruitgang boeken' in hun poging om de verdediger terug te halen naar Italië. "Gesprekken tussen Roma's sportief directeur Tiago Pinto en de entourage van de speler en zijn zaakwaarnemer Alessandro Lucci zijn in een vergevorderd stadium", leest het. Roma zou in Bonucci 'een goedkopere optie' voor de defensie zien, omdat Union zijn contract zou willen verscheuren waardoor hij transfervrij op te pikken zou zijn.

Tussen 2010 en afgelopen zomer stond Bonucci, op een uitstapje van één seizoen bij AC Milan na, onder contract bij Juventus. Met De Oude Dame, waar hij jarenlang een centrum vormde met de onlangs gestopte Giorgio Chiellini, legde hij onder meer acht keer beslag op de Italiaanse landstitel. Afgelopen zomer kwam echter een hardhandig einde aan zijn Turijnse periode. De verdediger kreeg in juli naar eigen zeggen plotsklaps te horen dat er geen plaats meer voor hem was en dat hij zelfs niet meer mee mocht trainen met de hoofdmacht. Hij vertrok daarop verbolgen naar Duitsland. Namens Union kwam hij vooralsnog zeven keer in actie in de Bundesliga (één goal) en drie keer in de Champions League. In dat toernooi eindigde de ploeg van de Nederlanders Sheraldo Becker en Danilho Doekhi als laatste in poule C, achter Real Madrid, Napoli en Sporting Braga.