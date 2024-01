'Dusan Tadic krijgt bij Fenerbahçe mogelijk gezelschap van Europees kampioen'

Fenerbahçe speelt met de gedachte om Europees kampioen (36) deze winter toe te voegen aan de selectie. De werkgever van zou de oud-speler van Juventus willen overnemen van het Duitse 1.FC Union Berlin, waar hij pas sinds afgelopen zomer actief is.

Transferexpert Fabrizio Romano meldt zondagavond op X dat er 'de afgelopen uren' gesprekken hebben plaatsgevonden over een transfer van de Italiaanse routinier. De komende week zullen de partijen opnieuw met elkaar om tafel gaan, zo weet de Italiaan, waarna Fener een definitieve beslissing zou willen nemen.

Tussen 2010 en afgelopen zomer stond Bonucci, op een uitstapje van één seizoen bij AC Milan na, onder contract bij Juventus. Met De Oude Dame, waar hij jarenlang een centrum vormde met de onlangs gestopte Giorgio Chiellini, legde hij onder meer acht keer beslag op de Italiaanse landstitel. Bovendien kroonde hij zich in 2021 tot Europees kampioen met de Italiaanse nationale ploeg.

Afgelopen zomer kwam echter een hardhandig einde aan zijn Turijnse periode. De verdediger kreeg in juli naar eigen zeggen plotsklaps te horen dat er geen plaats meer voor hem was en dat hij zelfs niet meer mee mocht trainen met de hoofdmacht. Hij vertrok daarop verbolgen naar Duitsland. Namens Union kwam hij vooralsnog zeven keer in actie in de Bundesliga (één goal) en drie keer in de Champions League. In dat toernooi eindigde de ploeg van de Nederlanders Sheraldo Becker en Danilho Doekhi als laatste in poule C, achter Real Madrid, Napoli en Sporting Braga.

Eerder deze winter werd Bonucci in verband gebracht met een verrassende rentree in de Serie A. Het AS Roma van José Mourinho zou de verdediger terug willen halen naar Italië, maar zou daarvan hebben afgezien omdat de salariseisen van de speler te gortig zouden zijn geweest. Inmiddels heeft Roma in de persoon van het Nederlandse Juventus-talent Dean Huijsen alsnog een verdediger aan de selectie toegevoegd. De achttienjarige speler wordt een halfjaar gehuurd van De Oude Dame en maakte zondagavond als invaller zijn debuut in het Serie A-duel met Atalanta Bergamo.