'Tadic maakte tijdens teambespreking Ajax vunzige grap over Marc Overmars'

Toen Marc Overmars onder vuur lag vanwege grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij Ajax, bleven trainer Erik ten Hag en de spelers hem steunen. Dat schrijft Trouw op basis van inzage in het boek Ajax in crisis, dat donderdag verschijnt.

Tadic heeft al vaker uitgesproken dat Overmars een goede vriend van hem is. Ook intern stond hij achter hem. Hij zou bij de eerste teambijeenkomst na de bekendmaking van het nieuws een grap hebben gemaakt dat het in Servië niet ongebruikelijk is dat de voorzitter seks heeft met de vrouw van de aanvoerder. Al met al zag Tadic het probleem niet zo.

Artikel gaat verder onder video

Het balletje ging rollen bij Ajax na de uitzending van Boos op 20 januari 2022 over de misstanden bij The Voice of Holland. Vijf dagen na de uitzending stuurde toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar een mail naar alle bijna vijfhonderd medewerkers van Ajax met de boodschap: als jij zoiets ervaart, meld het. Een dag later stapte een vrouwelijk personeelslid ook namens een andere collega bij Van der Sar naar binnen.

Menno de Galan, de schrijver van het boek, weet dat Overmars zijn wangedrag meteen toegaf. "Hij noemde zelfs nog een paar andere slachtoffers", zo klinkt het. Toch zou hij niet in de gaten hebben gehad dat zijn gedrag ook zijn vertrek zou moeten betekenen. Niet veel later ging hij aan de slag als technisch directeur bij Antwerp FC.