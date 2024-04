Perez spot meevaller voor Amsterdammers: ‘Dit is echt weer Lucky Ajax’

Ondanks het feit dat Ajax momenteel niet in de beste vorm steekt, zou het goed kunnen dat de Amsterdammers hun huidige positie, de vijfde plek, gaan behouden. Volgens de analisten van ESPN komt dat vooral door de inconsistentie van de ploegen net onder Ajax, zoals NEC en FC Utrecht.

Vooral voor NEC kan het seizoen wel eens als een nachtkaars uitgaan, stelt Marciano Vink tijdens Dit was het Weekend. "Ik vond ze slecht en slordig (tegen AZ, 0-3, red.). Het was niet des NEC van dit seizoen. Het kan grotendeels liggen aan het feit dat je je zo hebt opgeladen voor een bekerfinale en je verliest hem. Dat nu eigenlijk een beetje de pijp leeg is. Hoe lullig het ook klinkt, zou het de laatste drie wedstrijden echt hangen en wurgen kunnen gaan worden."

Volgens de analist is NEC een goede ploeg, maar zou de verloren bekerfinale toch mentaal wel een littekentje achter kunnen hebben gelaten. “Zij hebben gepiekt, ze hebben fantastische wedstrijden gespeeld. Met als toppunt het verslaan van PSV, die op jacht was naar het record. Ze hebben de bekerfinale gehaald Iedereen vol lof. En dat knakt er misschien toch iets. Ik zag ook iets van verslagenheid vandaag.”

Door de verliespartij van NEC tegen AZ doet Ajax goede zaken in de strijd om de vijfde plek. “Ook al zijn ze zo slecht, dit is echt Lucky Ajax. Elke ploeg die hen kan bedreigen voor de vijfde plek… Utrecht speelt 2-2 tegen RKC, NEC verliest elke keer als het Ajax pijn kan doen. Ajax blijft gewoon lekker vijfde.” Vink sluit zich daarbij aan. "Voor Ajax is het een topweekend, dit is een cadeautje. Maar het lijkt me ook voor Rogier Meijer best wel een klus om die energie erin te houden, Sandler is nu ook al uitgevallen. Je zag gewoon gelatenheid bij NEC."

Ronald de Boer is het niet met Marco van Basten eens dat er de afgelopen seizoenen te weinig talenten zijn doorgebroken bij Ajax.