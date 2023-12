'Feyenoord-tegenstander AS Roma denkt aan twee opvallende transfers in januari'

kan nog geen zes maanden na zijn vertrek bij Juventus terugkeren naar zijn thuisland. De Italiaanse verdediger zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een contract bij 1. FC Union Berlin, maar komt er in Duitsland niet tot nauwelijks aan te pas. AS Roma zou de routinier in januari graag naar de Serie A willen halen. Staat Feyenoord-spits in februari tegenover de robuuste verdediger?

Feyenoord werd anderhalve week geleden tijdens de loting voor de tussenronde van de Europa League andermaal gekoppeld aan AS Roma. De ploeg van trainer Arne Slot stond in 2022 én 2023 ook al tegenover de formatie van coach José Mourinho. De Romeinen wonnen vorig jaar ten koste van Feyenoord de finale van de UEFA Conference League en vorig seizoen ging het voor de Rotterdammers mis in de kwartfinale van de Europa League. Giménez, die in de return in Rome een grote kans miste én tegen een rode kaart aanliep, zal zich in het nieuwe tweeluik ongetwijfeld willen revancheren.

Artikel gaat verder onder video

Dan moet de Mexicaan mogelijk wel zien af te rekenen met Bonucci. De 36-jarige verdediger vertrok afgelopen zomer na 502 wedstrijden bij Juventus en tekende bij 1. FC Union Berlin een contract tot komende zomer. Bonucci kwam in de eerste twee competitieduels weliswaar niet in actie, maar verscheen vervolgens drie keer op rij aan de aftrap. Ook in de Champions League had hij een basisplaats. Maar in de laatste weken voor de winterstop verdween hij uit de basis. Bonucci zou om die reden wel oren hebben naar een terugkeer naar de Serie A. Volgens La Gazzetta dello Sport wil AS Roma haast maken met rentree van de verdediger.

AS Roma-trainer Mourinho heeft zo zijn redenen om de EK-winnaar van 2021 in de komende transferwindow terug naar Italië te halen. Niet alleen staan er met Chris Smalling en Marash Kumbulla twee centrumverdedigers voorlopig buitenspel. Ook kan Mourinho in de eerste periode na de jaarwisseling geen beroep doen op Evan N’Dicka, die met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup. De komst van een nieuwe centrale verdediger is dus geen overbodige luxe voor AS Roma en Mourinho. De Romeinen vinden zich in de Serie A momenteel terug op de zesde plaats, drie punten achter de verrassende nummer vier Bologna. In de Europa League eindigden ze tweede achter Slavia Praag.

Bliksemvertrek van Sanches?

Voordat AS Roma de selectie kan versterken, moet er mogelijk eerst wat gebeuren bij de uitgang. Een voortijdig vertrek van Renato Sanches is volgens Calciomercato niet uitgesloten. De Portugees stond ooit te boek als heel groot talent. Hij maakte in de zomer van 2016 voor 35 miljoen euro de overstap van Benfica naar Bayern München. Na periodes bij Swansea City, LOSC Lille en Paris Saint-Germain stapte hij afgelopen zomer op huurbasis over naar AS Roma. Voor de club uit Italië kwam hij, mede door een dijbeenblessure, vooralsnog pas negen keer in actie. AS Roma heeft een optie tot koop, maar die treedt pas in werking als Sanches zestig procent van het totale speelminuten in actie komt.