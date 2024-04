Advies voor Giménez voor bekerfinale: ‘Dan opent hij in de derde minuut gewoon de score’

heeft advies gekregen waardoor hij mogelijk weer het net gaat vinden. De spits is al tijden een schim van de speler die de doelpunten eerder in het seizoen aaneenreeg voor Feyenoord. De Rotterdammers spelen zondag de bekerfinale tegen NEC en kunnen een sterke Giménez wel gebruiken.

Trainer Arne Slot moet weer een keuze maken: begint hij met de Mexicaanse spits, of krijgt Ayase Ueda weer een kans? Sjoerd Keizer betwijfelt tijdens de podcast Scorebordjournalistiek of dat laatste een goede keus zou zijn. “Misschien start hij (Ueda, red.) wel weer in de basis. Maar elke keer als hij invalt, laat hij niks zien. Twee goals gemaakt volgens mij.” Bart Frouws verdedigt de Japanse aanvaller vervolgens. “Elke keer als Giménez start, laat hij ook niks zien."

Artikel gaat verder onder video

In zijn laatste vijf competitiewedstrijden voor Feyenoord kwam de Mexicaanse spits niet tot scoren. Om uit zijn vormdip te komen, heeft Keizer nog wel een goede tip. “Ik hoorde laatst een analist van RTV Rijnmond, Harry van der Laan, een tijdje spitsentrainer geweest. Hij zei: ‘Als je in zo’n fase zit als spits, moet je het de ander veel meer gunnen en dan krijg je op een gegeven moment het karma weer terug’. Dat vind ik wel een mooie. Gewoon stoppen met zeuren, elke bal geven en nederig zijn. Niet daarin doorslaan natuurlijk, maar dan krijg je zelf weer die ballen terug. Als hij dat doet, opent hij gewoon binnen drie minuutjes de score."

Feyenoord speelt zondag de bekerfinale in de eigen Kuip tegen NEC. Die wedstrijd vangt om 18:00 aan. Het is nog maar afwachten of Giménez in de basis zal staan.

