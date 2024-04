‘Italiaanse topclub is overtuigd en wil zich versterken met Giménez’

AC Milan heeft op de korrel, schrijft Calciomercato. De Italianen zouden al gesprekken hebben gevoerd met de zaakwaarnemer van de Feyenoord-spits.

Bij AC Milan vertrekt Olivier Giroud na dit seizoen, waardoor de Italianen op zoek zijn naar een nieuwe aanvalsleider. Daarvoor zijn ze onder anderen uitgekomen bij Giménez. De Mexicaan scoorde in de eerste seizoenshelft aan de lopende band en heeft de Milanezen daarmee overtuigd van zijn kunnen.

Feyenoord zou de Mexicaan maar wat graag behouden en zit hoog in de boom. Volgens het medium zal AC Milan maar liefst vijftig miljoen euro moeten overmaken naar Rotterdam-Zuid om de linkspoot in te lijven. De Italiaanse topclub zou in de komende dagen verder willen spreken over een eventuele transfer.

Overigens staat Giménez niet bovenaan het lijstje van I Rossoneri. Het liefst versterkt AC Milan zich voorin met Joshua Zirkzee van Bologna. De Nederlander maakt dit seizoen indruk in de Serie A en was in 34 officiële duels al goed voor twaalf goals en zeven assists.

