Koeman deelt daags voor duel met Malta waanzinnig compliment uit aan Oranje-speler

Ronald Koeman heeft daags voor de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Malta een compliment uitgedeeld aan . De bondscoach noemde tussen de regels door de Oranje-aanvoerder zijn allerbelangrijkste speler.

Tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal kwam de 'aanvoerdersgate' bij Polen ter sprake. Bij de poulegenoot van Oranje heeft Robert Lewandowski namelijk het rigoureuze besluit genomen om niet meer voor Polen uit te willen komen zolang Michael Probierz de bondscoach is. De spits van FC Barcelona nam dit besluit nadat Probierz hem de aanvoerdersband afpakte.

Van Dijk wordt ernaar gevraagd hoe hij gereageerd zou hebben als Koeman hem de aanvoerdersband af zou pakken. "Gelukkig gebeurt dat niet hier. Maar nee, daar ga ik niet over. Dat is hun situatie, daar kan ik vrij weinig over zeggen", aldus de verdediger. Koeman reageert daar op zijn beurt ook op en heeft tussen de regels door een compliment voor zijn aanvoerder. "Ik heb ooit een ding geleerd en dat is dat je nooit ruzie moet zoeken met je allerbelangrijkste speler, dus dat ga ik niet doen. Daar win je het niet van."

Koeman steekt loftrompet over Van Dijk

Koeman verklapt dat hij Van Dijk destijds van FC Groningen naar Feyenoord wilde halen, maar dat de portemonnee van de Rotterdamse club leeg was. Later bij Southampton slaagde hij er wel in om de verdediger over te nemen. "Ik heb altijd wel gezien dat hij zo goed kon worden als hij toen al gedeeltelijk was maar met ervaring op hoger niveau. Als je hem nu ziet. Hij was een van de weinigen afgelopen zaterdag, en dat heb ik ook tegen hem gezegd, die van de eerste tot de laatste minuut super scherp was en hij is een leider. Daar mag hij trots op zijn."

De bondscoach zegt dat hij in die tijd het leiderschap 'gedeeltelijk' zag bij Van Dijk. Wel heeft Koeman nog een verbeterpunt voor de 33-jarige verdediger. "Door het idee van spelen bij Liverpool zijn er dingen die verbeterd kunnen worden en dat is mooi om te zien. Hij kan iedere wedstrijd en iedere training dat niveau vast proberen te houden. Zo ben je een leider in een team en een voorbeeld voor jonge spelers. Die rol kan hij nog minimaal twee seizoenen perfect invullen", besluit Koeman.

