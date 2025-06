LIVE EK Onder 21 | Sterk gewijzigd Jong Oranje moet Jong Oekraïne verslaan

Jong Oranje speelt vandaag het derde en allesbeslissende pouleduel op het Europees Kampioenschap Onder 21, waarin de leeftijdgenoten uit Oekraïne de tegenstander vormen. Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in de Futbal Tatran aréna in het Slowaakse Presov. Na het gelijkspel tegen Finland (2-2) en de nederlaag tegen Denemarken (1-2) heeft de ploeg van bondscoach Michael Reiziger een overwinning nodig om uitschakeling te voorkomen. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Jong Oranje - Jong Oekraïne.

LIVE EK Onder 21: Jong Oranje - Jong Oekraïne Sorteer op: Laatste Oudste 9': Hato in de fout Hato laat zich daar kinderlijk eenvoudig de bal afsnoepen. Het loopt, gelukkig voor Jong Oranje, af met een sisser. 8': Slordige openingsfase De openingsfase is slordig van beide kanten. Vele ballen belanden over de zijlijn. 2': Kansje voor Oekraïne, maar het is niet heel gevaarlijk. 1': Er is afgetrapt De bal rolt in de Futbal Tatran aréna in het Slowaakse Presov. Nu het volkslied van Nederland En daar is het Wilhelmus. Spelers staan op het veld De spelers hebben het veld betreden en de volksliederen klinken. Om te beginnen het volkslied van Oekraïne. Michael Reiziger geeft uitleg over zijn opstelling Opstelling Jong Oekraïne De elf namen van Jong Oekraïne zijn ook bekend: Neshcheret; Krupskyi, Batahov, Mykhavko, Vivcharenko; Rubchynskyi, Yarmoliuk, Ocheretko; Braharu, Vanat, Voloshyn. Jong Oranje moet winnen Jong Oranje begon met twee zeperds aan het EK Onder 21 in Slovenië. In de openingswedstrijd kwamen de mannen van Michael Reiziger niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Finland, terwijl afgelopen zondag Jong Denemarken met 2-1 wist te winnen. Een zege op Oekraïne is dus cruciaal om als nummer twee door te stoten naar de knock-outfase van het EK. Stand in Groep D 1. Denemarken, 6 punten, doelsaldo +2

2. Oekraïne, 3 punten, doelsaldo +1

3. Nederland, 1 punt, doelsaldo -1

4. Finland, 1 punt, doelsaldo -2 Opstelling Jong Oranje: Reiziger stelt drie nieuwe namen op Daar is ook al de definitieve opstelling van Jong Oranje. De verwachting van Johan Inan klopt: Thom van Bergen start in de spits, terwijl Ryan Flamingo op het middenveld staat. Opstelling Jong Oranje: Roefs; Rensch, Van den Berg, Hato, Maatsen; Flamingo, Valente, Taylor; Manhoef, Van Bergen, Van Bommel. Reiziger gaat mogelijk veel veranderingen doorvoeren Jong Oranje speelde de openingswedstrijd met 2-2 gelijk tegen Finland en ging afgelopen zondag met 2-1 onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Jong Denemarken. Tegen Jong Oekraïne zal er dus gewonnen moeten worden door de manschappen van reiziger om nog zicht te houden op de Europese titel. Journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad verwacht dat Reiziger enkele wijzigingen gaat doorvoeren in zijn basiself. Zo zou Thom van Bergen naar verwachting als spits starten, terwijl Ryan Flamingo wordt geposteerd als controlerende middenvelder. Het gat wat hij centraal achterin achterlaat wordt opgevuld door Rav van den Berg. Vermoedelijk gaat de opstelling er dan als volgt uitzien: Roefs; Rensch, Van den Berg, Hato, Maatsen; Flamingo, Valente, Taylor; Manhoef, Van Bergen, Van Bommel. Welkom! Goedemiddag! Welkom in het liveblog van de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Oekraïne. Het laatste groepsduel van de ploeg van Michael Reiziger begint om 18.00 uur.

