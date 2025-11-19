zou zijn basisplaats in het Nederlands elftal 'op termijn' weleens kunnen gaan verliezen aan . Dat is althans de verwachting die Anco Jansen uitspreekt in het ESPN-programma Voetbalpraat.

De 23-jarige Verbruggen speelde maandag tegen Litouwen (4-0 winst) zijn 26e interland voor Oranje en hield daarin voor de elfde keer zijn doel schoon. De keeper van Brighton & Hove Albion is sinds 2023 eerste keus in het Nederlands elftal en speelde vorig jaar alle zes de wedstrijden op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5 werd hij op zijn eerste eindtoernooi zelfs uitgeroepen tot beste Oranje-speler door FCUpdate-analist Foppe de Haan. De 22-jarige Roefs keepte op zijn beurt afgelopen zomer een prima EK Onder-21 namens Jong Oranje en verdiende een fraaie transfer van NEC naar Sunderland, waar hij direct een basisplaats veroverde en bij tijd en wijle grote indruk maakt. In september ontving hij zijn eerste oproep voor het 'grote' Oranje, maar Roefs wacht nog op zijn officiële debuut.

In Voetbalpraat wordt vooruitgeblikt op de definitieve selectie voor het WK van 2026, waar Oranje zich maandag definitief voor kwalificeerde. Presentator Vincent Schildkamp vraagt het panel, bestaande uit Bram van Polen, Karim El Ahmadi en Anco Jansen, of de drie huidige keepers (Verbruggen, Roefs en Mark Flekken) nog moeten vrezen voor hun plek in de groep. Schildkamp noemt Jong Oranje-keepers als Tom de Graaff, Niek Schiks, Bernt Klaverboer en Rome-Jayden Owusu-Oduro als mogelijke opties, maar die worden door het panel meteen afgeschoten. "Misschien Nick Olij", zegt Van Polen. "Stel dat die zou gaan spelen bij PSV, maar dat denk ik niet", aldus het PEC Zwolle-icoon.

Schildkamp wil vervolgens weten of de basisplaats van Verbruggen onderwerp van discussie zou kunnen worden. "Roefs heeft natuurlijk een geweldig seizoen bij Sunderland. Zien jullie in de pikorde nog iets veranderen?" Jansen sluit het niet helemaal uit: "Ik denk dat hij wel een coming man wordt." De kans is 'Koeman kennende' echter wel klein dat er heel snel al een wisseling van de wacht komt, zegt Jansen. "Er is ook geen reden om Verbruggen te wisselen. Maar ik denk, op termijn, dat Roefs de betere keeper is."

Van Polen vindt een keeperswissel 'wel een dingetje' en ziet dat niet voorafgaand aan het WK gebeuren. "Die wissel je niet zo makkelijk als een speler. Die gasten ervaren vaak een hele andere druk, dus ik zou daar echt geen voorstander van zijn. Als Koeman een goed gevoel heeft bij Verbruggen, gewoon lekker laten staan", aldus Van Polen, die bijval krijgt van El Ahmadi.