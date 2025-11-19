Live voetbal

Jansen verwacht keeperswissel in Oranje: 'Roefs op termijn beter dan Verbruggen'

Robin Roefs en Bart Verbruggen op het trainingsveld van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
19 november 2025, 05:55

Bart Verbruggen zou zijn basisplaats in het Nederlands elftal 'op termijn' weleens kunnen gaan verliezen aan Robin Roefs. Dat is althans de verwachting die Anco Jansen uitspreekt in het ESPN-programma Voetbalpraat.

De 23-jarige Verbruggen speelde maandag tegen Litouwen (4-0 winst) zijn 26e interland voor Oranje en hield daarin voor de elfde keer zijn doel schoon. De keeper van Brighton & Hove Albion is sinds 2023 eerste keus in het Nederlands elftal en speelde vorig jaar alle zes de wedstrijden op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5 werd hij op zijn eerste eindtoernooi zelfs uitgeroepen tot beste Oranje-speler door FCUpdate-analist Foppe de Haan. De 22-jarige Roefs keepte op zijn beurt afgelopen zomer een prima EK Onder-21 namens Jong Oranje en verdiende een fraaie transfer van NEC naar Sunderland, waar hij direct een basisplaats veroverde en bij tijd en wijle grote indruk maakt. In september ontving hij zijn eerste oproep voor het 'grote' Oranje, maar Roefs wacht nog op zijn officiële debuut.

Artikel gaat verder onder video

In Voetbalpraat wordt vooruitgeblikt op de definitieve selectie voor het WK van 2026, waar Oranje zich maandag definitief voor kwalificeerde. Presentator Vincent Schildkamp vraagt het panel, bestaande uit Bram van Polen, Karim El Ahmadi en Anco Jansen, of de drie huidige keepers (Verbruggen, Roefs en Mark Flekken) nog moeten vrezen voor hun plek in de groep. Schildkamp noemt Jong Oranje-keepers als Tom de Graaff, Niek Schiks, Bernt Klaverboer en Rome-Jayden Owusu-Oduro als mogelijke opties, maar die worden door het panel meteen afgeschoten. "Misschien Nick Olij", zegt Van Polen. "Stel dat die zou gaan spelen bij PSV, maar dat denk ik niet", aldus het PEC Zwolle-icoon.

Schildkamp wil vervolgens weten of de basisplaats van Verbruggen onderwerp van discussie zou kunnen worden. "Roefs heeft natuurlijk een geweldig seizoen bij Sunderland. Zien jullie in de pikorde nog iets veranderen?" Jansen sluit het niet helemaal uit: "Ik denk dat hij wel een coming man wordt." De kans is 'Koeman kennende' echter wel klein dat er heel snel al een wisseling van de wacht komt, zegt Jansen. "Er is ook geen reden om Verbruggen te wisselen. Maar ik denk, op termijn, dat Roefs de betere keeper is."

Van Polen vindt een keeperswissel 'wel een dingetje' en ziet dat niet voorafgaand aan het WK gebeuren. "Die wissel je niet zo makkelijk als een speler. Die gasten ervaren vaak een hele andere druk, dus ik zou daar echt geen voorstander van zijn. Als Koeman een goed gevoel heeft bij Verbruggen, gewoon lekker laten staan", aldus Van Polen, die bijval krijgt van El Ahmadi.

Wie moet eerste keeper van Oranje worden op het WK van 2026?

Laden...
243 stemmen

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt

Loting van WK 2026 op 5 december: Oranje in Pot 1

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Scott McTominay

Schotland verslaat Denemarken in thriller met wereldgoals: na 28 jaar naar WK

  • Gisteren, 22:48
  • Gisteren, 22:48
Johan Derksen

Discussie bij Vandaag Inside: welk cijfer verdient Ronald Koeman bij Oranje?

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
3 reacties
Reageren
3 reacties
Mike
Erkende gebruiker! Meer info
655 Reacties
1.149 Dagen lid
4.981 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Verbruggen is 23 en maakt zelden opzichtige fouten en is regelmatig onderscheidend. Wat wil je nog meer? Een betrouwbare goede keeper met rust. Het probleem van Roefs is dan ook de leeftijd (maar een jaar ouder), de ervaring en de basisplaats. Er is geen reden om hem (Verbruggen) te vervangen. Dus voor Roefs hopen dat er een blessure komt.

Docker
39 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het gaat helemaal nergens over. Verbruggen doet het naar behoren dus waarom moet je het dan hebben over een opvolger? Roefs wordt gezien als een geweldige keeper en hij doet het ook prima, maar hij wordt ook zeer zeker de hoogte in gepraat en geschreven.

Klantenservice
1.658 Reacties
956 Dagen lid
18.246 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Er zijn hier twee aspecten waar je naar kunt kijken; het nu en de toekomst. Voor nu zou ik geen wissel invoeren. Keepers hebben ritme nodig met het team en dat heeft verbruggen nu opgebouwd. Om dan na kwalificatie te wisselen voor een eindtoernooi neemt risico met zich mee. Kijkend naar de toekomst denk ik dat Roefs een betere keeper gaat zijn. Verbruggen heeft af en toe wat gekke momentjes waarmee hij zijn team in de problemen brengt. Het leidt niet altijd tot een tegendoelpunt waardoor het niet altijd belicht wordt, maar hij zorgt ermee wel voor gevaarlijke momenten. Roefs doet het nu echt heel goed. Lijkt totaal geen moeite te hebben met de aanpassing van Eredivisie naar PL. Als keeper van Sunderland weet je dat je in een wedstrijd veel schoten tegen gaat krijgen. Het knappe is dat hij van dat grote aantal schoten op doel tegen, een heel groot percentage weet tegen te houden. Dacht ergens zelfs te lezen dat zijn percentage momenteel een van de hoogste is van het huidige PL seizoen. Ik zou hem dus zeker meenemen naar het WK, maar Verbruggen voor nu eerste keeper laten. Na het toernooi moet je, eventueel met een nieuwe bondscoach, verder gaan kijken. Als Roefs dit volhoudt en de stijgende lijn doorzet, is Verbruggen zijn basisplaats absoluut niet gegarandeerd na het toernooi. Wel mooi om als Nederlands elftal meerdere PL keepers tot je beschikking te hebben!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
655 Reacties
1.149 Dagen lid
4.981 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Verbruggen is 23 en maakt zelden opzichtige fouten en is regelmatig onderscheidend. Wat wil je nog meer? Een betrouwbare goede keeper met rust. Het probleem van Roefs is dan ook de leeftijd (maar een jaar ouder), de ervaring en de basisplaats. Er is geen reden om hem (Verbruggen) te vervangen. Dus voor Roefs hopen dat er een blessure komt.

Docker
39 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het gaat helemaal nergens over. Verbruggen doet het naar behoren dus waarom moet je het dan hebben over een opvolger? Roefs wordt gezien als een geweldige keeper en hij doet het ook prima, maar hij wordt ook zeer zeker de hoogte in gepraat en geschreven.

Klantenservice
1.658 Reacties
956 Dagen lid
18.246 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Er zijn hier twee aspecten waar je naar kunt kijken; het nu en de toekomst. Voor nu zou ik geen wissel invoeren. Keepers hebben ritme nodig met het team en dat heeft verbruggen nu opgebouwd. Om dan na kwalificatie te wisselen voor een eindtoernooi neemt risico met zich mee. Kijkend naar de toekomst denk ik dat Roefs een betere keeper gaat zijn. Verbruggen heeft af en toe wat gekke momentjes waarmee hij zijn team in de problemen brengt. Het leidt niet altijd tot een tegendoelpunt waardoor het niet altijd belicht wordt, maar hij zorgt ermee wel voor gevaarlijke momenten. Roefs doet het nu echt heel goed. Lijkt totaal geen moeite te hebben met de aanpassing van Eredivisie naar PL. Als keeper van Sunderland weet je dat je in een wedstrijd veel schoten tegen gaat krijgen. Het knappe is dat hij van dat grote aantal schoten op doel tegen, een heel groot percentage weet tegen te houden. Dacht ergens zelfs te lezen dat zijn percentage momenteel een van de hoogste is van het huidige PL seizoen. Ik zou hem dus zeker meenemen naar het WK, maar Verbruggen voor nu eerste keeper laten. Na het toernooi moet je, eventueel met een nieuwe bondscoach, verder gaan kijken. Als Roefs dit volhoudt en de stijgende lijn doorzet, is Verbruggen zijn basisplaats absoluut niet gegarandeerd na het toernooi. Wel mooi om als Nederlands elftal meerdere PL keepers tot je beschikking te hebben!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
11
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0
2022/2023
13
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel