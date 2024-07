Het eindrapport van Oranje: dit was verreweg de beste Nederlander op het EK in Duitsland

Nu het Nederlands elftal in de halve finale van het Europees Kampioenschap is gestrand, maakt FCUpdate het eindrapport van de selectie van bondscoach Ronald Koeman op. Foppe de Haan deelde na afloop van elke wedstrijd punten uit aan de spelers die in actie kwamen én de trainer. Wie scoort het beste eindgemiddelde? En welke spelers eindigen het toernooi op een onvoldoende?

De beste jongetjes van de klas

Bart Verbruggen - eindcijfer 7.5

De pas 21-jarige keeper kan terugkijken op een uitstekend debuut op een eindronde en weet als enige Nederlandse EK-ganger boven de 7 gemiddeld uit te komen. De Haan is al vanaf de eerste wedstrijd - de 1-2 zege op Polen - onder de indruk van Verbruggen. "Hele goede reacties op belangrijke momenten", merkte de Fries de ochtend na de openingswedstrijd op. De sluitpost van Brighton & Hove Albion wist zijn vorm de rest van het toernooi door te trekken. Zelfs voor zijn spel in de derde poulewedstrijd tegen Oostenrijk, waarin hij drie goals om zijn oren kreeg en Verbruggen achteraf zelf vond dat hij de winnende treffer van Marcel Sabitzer had moeten hebben, kreeg hij nog een 7. "De goal is groot, hè?", sprak de oud-trainer destijds vergoelijkend.

Stefan de Vrij - eindcijfer 6.8

De 32-jarige verdediger van Internazionale groeide in het toernooi, wat blijkt uit het feit dat hij in de knock-outfase twee keer een 7 en eenmaal een 8 kreeg van De Haan. Waar zijn spel in de groepsfase nog omschrijvingen als 'degelijk' en 'ook wel aardig' bij de Fries ontlokte, was De Vrij vooral in de kwartfinale tegen Turkije doorslaggevend. Niet alleen kopte hij de belangrijke gelijkmaker tegen de touwen, ook verdedigend én in de opbouw speelde de oud-Feyenoorder die dag een puike partij: "Er gaat bijna niets mis bij hem", sprak De Haan dan ook goedkeurend.

Wout Weghorst - eindcijfer 6.8

Tegen Polen groeide Weghorst uit tot 'redder des vaderlands' door kort na zijn entree als invaller de beslissende 1-2 te maken. Hoewel de spits daarmee geen basisplaats wist af te dwingen, kwam hij in alle wedstrijden die volgden van de bank. Scoren zou Weghorst daarin niet meer, maar toch was zijn invloed telkens groot, merkte De Haan op. Zelfs in de wedstrijden tegen Frankrijk en Engeland, waarin de spits 'slechts' een 6 kreeg, was hij van waarde. Maar vooral in de kwartfinale was de spits van doorslaggevend belang voor de ommekeer die Oranje wist te bewerkstelligen, zag De Haan: "Hij leidt af, is vervelend voor de tegenstander en wint zijn kopduels. Voor Turkije werd het plots veel moeilijker toen hij erin kwam, hij had echt invloed op de wedstrijd."

De onvoldoendes

Georginio Wijnaldum - eindcijfer 5.0

Dat Koeman besloot om Wijnaldum mee te nemen naar Duitsland, verbaasde vele volgers. De middenvelder heeft de Europese top een jaar geleden immers verruild voor de veel minder hoog aangeschreven competitie van Saudi-Arabië. Dat dat niet per se hoeft te betekenen dat je op het EK niets te zoeken hebt, bewezen spelers als N'Golo Kanté (Frankrijk), Aymeric Laporte (Spanje) en - wellicht in iets mindere mate - ook Cristiano Ronaldo (Portugal). Wijnaldum vormt echter de uitzondering op de regel. De 33-jarige middenvelder, in de eerste periode van Koeman als bondscoach nog vaak doorslaggevend, viel in alle drie de poulewedstrijden in - en kreeg van De Haan telkens een 5. "Ik vind hem eigenlijk geen international meer", concludeerde de Fries na het duel met Oostenrijk. Of Koeman het gelezen heeft weten we niet, maar in de knock-outfase bleef Wijnaldum drie keer 90 minuten op de bank.

Joey Veerman - eindcijfer 5.4

Het was een bewogen EK voor de Volendamse middenvelder van PSV. Veerman imponeerde afgelopen seizoen dikwijls in de Eredivsie en de Champions League namens zijn club en leek - mede door blessures bij concurrenten voor een plek op het middenveld als Frenkie de Jong, Mats Wieffer, Quinten Timber en Marten de Roon - klaar om een belangrijke rol in Oranje te gaan spelen in Duitsland. Vooral tegen Oostenrijk zakte Veerman echter door het ijs. Koeman haalde de middenvelder al na 35 minuten na de kant, De Haan gaf Veerman dan ook een 4 - de enige keer dat hij zo'n laag cijfer uitdeelde dit toernooi. Dat Veerman zich knap van die klap herstelde en zowel tegen Roemenië als Engeland verdienstelijk inviel, heeft niet kunnen voorkomen dat zijn EK onder de streep een onvoldoende heeft opgeleverd, zij het een nipte.

De bondscoach

Ronald Koeman - eindcijfer 6.7

Nederland strandde uiteindelijk in de halve finale, waarmee het de verwachtingen van veel volgers wist te overtreffen. Over het algemeen had de bondscoach zijn tactiek goed op orde, zo blijkt uit de cijfers van De Haan, op de verloren pot tegen Oostenrijk na. De Fries vond het plan van de bondcoach 'lang niet zichtbaar': "Het was zoeken, zoeken, zoeken." Toch scoorde Koeman daarna louter nog voldoendes - zelfs voor de verloren halve finale tegen Engeland. "Koeman is betrouwbaar, voor spelers is dat prettig", merkte De Haan op. "Ik vind hem hartstikke duidelijk in wat hij van ze verlangt en ook zijn commentaar na afloop was helder", krijgt de bondscoach lof toegezwaaid.

Het eindrapport van Foppe de Haan

Naam POL-NED NED-FRA NED-OOS ROE-NED NED-TUR NED-ENG Eindcijfer Bart Verbruggen 8 8 7 7 8 7 7,5 Denzel Dumfries 6 6 7 6 6 6,2 Stefan de Vrij 6 7 6 7 8 7 6,8 Virgil van Dijk 5 6 5 6 7 7 6,0 Nathan Aké 8 7 5 7 6 7 6,7 Jerdy Schouten 6 7 5 8 6 6 6,3 Joey Veerman 6 5 4 6 6 5,4 Tijjani Reijnders 7 5 5 7 5 5 5,7 Xavi Simons 5 5 5 8 6 7 6,0 Memphis Depay 7 5 6 6 6 6 6,0 Cody Gakpo 8 6 6 9 7 5 6,8 Georginio Wijnaldum 5 5 5 5,0 Donyell Malen 5 6 8 5 6,0 Wout Weghorst 8 6 7 7 6 6,8 Jeremie Frimpong 6 6,0 Micky van de Ven 6 6 7 6,3 Lutsharel Geertruida 6 5 5,5 Steven Bergwijn 7 5 6,0 Ronald Koeman 7 6 5 8 7 7 6,7

