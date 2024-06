Oranje op rapport: Foppe de Haan ziet één grote uitblinker tegen Frankrijk

Foppe de Haan beoordeelt voor FCUpdate de spelers van het Nederlands elftal, die vrijdag hun tweede wedstrijd op het Europees Kampioenschap in Duitsland met 0-0 gelijkspeelden tegen Frankrijk. Doelman krijgt - net als in de eerste wedstrijd tegen Polen - een 8 en was daarmee in de ogen van De Haan de beste man aan Nederlandse zijde. Aan de andere kant scoren drie basisspelers, waaronder , een onvoldoende.

Bart Verbruggen - 8

"Die was goed, die krijgt wéér een 8 hoor! Wat hij deed, deed hij goed en hij was rustig. Je kunt aan alles zien dat ze vertrouwen in hem hebben, die redding op dat schot van Griezmann was echt heel goed."

Denzel Dumfries - 6

"Die vond ik niet zo slecht, maar hij had een moeilijke rol. Want hij had dan weer te maken met Griezmann, en dan weer met Hernández of Rabiot. Verdedigend had hij het goed voor elkaar, maar aanvallend kwam hij niet toe aan wat hij eventueel zou kunnen."

Stefan de Vrij - 7

"Vind ik ook wel aardig. Hij is hard in het duel en durft zo nu en dan ook wel een beetje met de bal het middenveld in te lopen."

Virgil van Dijk - 6

"Vond ik verdedigend beter dan de vorige keer. Maar ik denk dat hij tachtig procent van de ballen breed speelt, hij toont naar mijn idee te weinig initiatief."

Nathan Aké - 7

"Ik vind dat hij het goed doet, rustig aan de bal. Hij was minder dominant dan de vorige keer, maar toen had hij ook meer ruimte."



Jerdy Schouten - 7

"Dat vond ik de beste van de middenvelders. Hij was de eerste helft zeker goed, in zijn passing en in zijn intercepties. Liet zich niet gekmaken."

Tijjani Reijnders - 5

"Je kan niet zeggen dat hij niet hard werkte, dat deden ze allemaal. Maar zijn invloed op de wedstrijd was niet zo groot, hij liep teveel met de bal en was slordig in zijn passing."

Xavi Simons - 5

"Vond ik eigenlijk precies hetzelfde als Reijnders. Rennen, vliegen en draven. Hoe beter de tegenstander is, hoe meer je uit het duel moet blijven, dat deed hij juist veel te veel. Hij schoot die bal er wel knap in, jammer dat hij werd afgekeurd. Al vond ik dat wel terecht, als ik scheidsrechter was geweest had ik hem ook afgekeurd."

Jeremie Frimpong - 6

"Begon natuurlijk met die fantastische uitbraak, toen kon je zien hoe snel hij is. Zelfs met de bal liep hij Hernández eruit, dat was eigenlijk zijn beste actie van de wedstrijd. Hij hield de ruimte aan de rechterkant goed dicht."

Memphis Depay - 5

"NRC had deze week een hele analyse van zijn vorige wedstrijd gemaakt, daar was ik het wel mee eens. Het scannen van wat er op het veld gebeurt, ik vond dat hij dat heel matig deed. Heeft één kans gehad volgens mij, maar je verwacht veel meer van hem."



Cody Gakpo - 6

"Had ook geen ruimte, maar stond ook tegen een goede rechtsback (Jules Koundé, red.). Was daardoor niet zo dominant als in de eerste wedstrijd."

De invallers

Joey Veerman - 5

"Heeft eigenlijk alleen maar verdedigd, is amper aan de bal geweest."

Georginio Wijnaldum - 5

"Net als Reijnders en Simons. Heel veel rennen achter de tegenstander aan."

Lutsharel Geertruida - 6

"Ook weinig gezien, maar hij was niet in de war. Deed zijn dingen wel zoals hij bij Feyenoord doet, kwam ook een paar keer het middenveld in."

Wout Weghorst - 6

"Die heeft ook alleen maar verdedigd, maar dat deed hij met verve. Haalde nog een bal uit de vijf meter."

De bondscoach



Ronald Koeman - 6

"Ik vond de opstelling waarmee hij begon wel logisch. Als je dat beredeneert, dan snap ik het wel. De wissels gingen er vooral om de 0-0 vast te houden, dat was niet spectaculair maar daar ging het ook niet om."



Vooruitblik op Nederland - Oostenrijk

Komende dinsdag (25 juni) besluit Oranje de groepsfase als in Berlijn wordt aangetreden tegen Oostenrijk. Het Alpenland won vrijdag met 1-3 van Polen en staat daardoor met drie punten op de derde plaats in de poule. Een gelijkspel is voor het Nederlands elftal voldoende om minimaal de tweede plaats veilig te stellen. Wat verwacht De Haan van de wedstrijd? "Oostenrijk won vrijdag makkelijk, die zijn niet zo slecht en hebben aardige voetballers. Dus dat wordt wel een pittig potje, maar we zullen minimaal een punt moeten halen. Ja, ik verwacht wel dat dat gaat lukken. En ik denk dat Frankrijk ook wel van Polen wint, dus de kans dat we tweede worden is redelijk groot."