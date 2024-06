Oranje houdt ondanks afgekeurde goal stand tegen Frankrijk en zet grote stap naar volgende ronde

Het Nederlands elftal heeft de tweede groepswedstrijd op het Europees Kampioenschap met 0-0 gelijkgespeeld tegen Frankrijk. Les Bleus, zonder de met een gebroken neus kampende sterspeler , waren grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar slaagden er niet in de uitstekend keepende te passeren. Aan de andere kant zag een doelpunt - dat wellicht ook niet verdiend zou zijn geweest - worden afgekeurd vanwege buitenspel.

Bodscoach Ronald Koeman koos voor één wijziging in zijn basiself ten opzichte van de met 2-1 gewonnen openingswedstrijd tegen Polen. Joey Veerman werd naar de bank verwezen, Tijjani Reijnders schoof daardoor op het middenveld terug naar diens positie naast Jerdy Schouten. Xavi Simons verhuisde van de rechtsbuitenpositie naar de nummer 10-plek van Reijnders, waardoor er ruimte kwam voor Jeremie Frimpong. Aan Franse zijde ontbrak sterspeler Kylian Mbappé, die teveel hinder ondervond van zijn gebroken neus om aan de aftrap te verschijnen. Real Madrid-middenvelder Aurélien Tchouaméni was zijn vervanger.

Oranje had al héél vroeg op voorsprong kunnen komen, toen Simons al in de eerste minuut een prima dieptepass op Frimpong verstuurde. De speler van Bayer Leverkusen schoot diagonaal in, maar de Franse doelman Mike Maignan kreeg er nét zijn vingertoppen tegenaan. Daarna nam Frankrijk het heft langzaam maar zeker in handen, onder aanvoering van de uitblinkende Griezmann. De speler van Atlético Madrid dook de ene keer ver op eigen helft op om de bal bij de verdediging op te halen, om luttele seconden later weer in de zestien te komen. Na een klein kwartier leverde dat een enorme mogelijkheid op toen Rabiot hem volledig vrijstaand aanspeelde, maar oog in oog met Verbruggen slaagde Griezmann er niet in een bal op doel af te vuren, terwijl ook een tweede mogelijkheid niet aan hem besteed bleek.

Het zouden de grootste kansen van het eerste bedrijf betekenen. Oranje kende kort na de twee mogelijkheden van Griezmann nog wel één gevaarlijk moment toen Cody Gakpo, die tegen de Polen voor de openingstreffer zorgde, naar binnen dribbelde vanaf de linkerkant. Het schot van de Liverpool-aanvaller, met verraderlijke stuit, was lastig voor Maignan, maar de sluitpost tikte 'm toch net naast. Aan de andere kant dook Marcus Thuram na een halfuur op voor Verbruggen na een goede pass van Jules Koundé, maar de ploeggenoot van Denzel Dumfries en De Vrij bij Internazionale mikte zijn harde schot nét over. Daardoor zochten beide ploegen de kleedkamers op met een 0-0 tussenstand.

Het spelbeeld in de tweede helft was weinig hoopgevend voor Oranje. Frankrijk was lange tijd heer en meester op het veld, maar omdat Verbruggen een fantastische redding in huis had toen Griezmann vlak voor hem opdook, wisten Les Bleus daar geen voordeel uit te halen. Twintig minuten voor tijd dacht Xavi Simons vervolgens voor de 1-0 te hebben gezorgd, door een rebound hard achter Maignan binnen te schieten. De VAR zette echter een streep door de treffer, omdat Dumfries op het moment van schieten hinderlijk buitenspel stond op luttele meters van de Franse sluitpost.

Simons werd daarop naar de kant gehaald, net als Schouten en Frimpong en even later ook Memphis. Met Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst binnen de lijnen ging Oranje op zoek naar opnieuw een late treffer, al moest tegelijkertijd de Franse aanvalsdrift ook beteugeld zien te worden. Deschamps had er met Olivier Giroud namelijk de topscorer aller tijden nog even ingebracht. Grote kansen vielen er aan beide zijden echter niet meer te noteren, waardoor het duel eindigde zoals het begon: 0-0

Door het gelijkspel kan Nederland de achtste finales ruiken. Een nieuwe remise in het laatste groepsduel, dinsdag tegen Oostenrijk, volstaat om op vijf punten te eindigen en zeker zijn van de tweede plaats in de groep. Zelfs bij een nederlaag in het afsluitende duel zou Oranje nog door kunnen, als een van de beste nummers drie van het EK.