Oranje op rapport: Foppe de Haan ziet bewierookte international 'zijn slechtste wedstrijd van het toernooi' spelen

Foppe de Haan deelt voor FCUpdate punten uit aan de spelers van het Nederlands elftal, voor wie het Europees Kampioenschap er na de 1-2 nederlaag tegen Engeland in de halve finale ten einde is gekomen. De Fries zag , in de voorgaande wedstrijden juist uitvoerig bewierookt, in Dortmund 'zijn slechtste wedstrijd van het toernooi' spelen. Ook is De Haan het niet eens met Pierre van Hooijdonk, die in zijn analyse bij de NOS als beste man aan Nederlandse zijde aanwees.

De basisspelers

Bart Verbruggen - 7

"Had één hele goede redding en pakte een aardige voorzet. Ik vond verder niet dat hij bij de goal betrokken was, het was gewoon weer betrouwbaar."

Denzel Dumfries - 6

"Die redding op de doellijn, en die kopbal die op de lat kwam waren goed. Hij werkt enorm hard en heeft een geweldige mentaliteit, maar ik vind hem niet slim voetballen. Nogmaals: hij moet er komen in plaats van te staan. Het penalty-moment was typisch Dumfries, al vond ik het geen penalty."

Stefan de Vrij - 7

"Vond ik weer goed. Zo betrouwbaar, en hij heeft lef om door te voetballen. Hij was alleen ongelukkig bij de goal van Watkins, maar dat was ook een goede spitsengoal."

Virgil van Dijk - 7

"Vond ik ook redelijk. Had het wel een poosje heel moeilijk, maar hij bleef wel overeind."

Nathan Aké - 7

"Was heel aardig. Het is een goede verdediger. Slim, maakt weinig overtredingen. Hij stond tegenover één van hun beste spelers, Bukayo Saka, maar hij deed het gewoon goed. Opbouwend was hij wel minder in beeld, maar dat kon ook bijna niet anders."

Jerdy Schouten - 6

"Pierre van Hooijdonk vond hem de beste van het veld. Dat vond ik niet, al had hij wel goede momenten. Maar ik vond zijn dynamiek, als je dat vergelijkt met de middenvelders van Spanje, een dag eerder... die wandelen nooit. Wat dat betreft vond ik hem wat minder. Aan de bal was het heel aardig, maar het vrijlopen als ze achterin de bal hadden vond ik minder."



Tijjani Reijnders - 5

"Was niet echt in beeld, had niet echt invloed op het spel. Hij heeft volgens mij te weinig gevoel voor waar hij moet lopen, liep zijn medespelers soms in de weg. Hij moet nog meer ervaring opdoen om om dit niveau dominanter te kunnen zijn."

Xavi Simons - 7

"Maakte die fantastische goal en had even later ook dat passje op Malen dat nét niet aankwam. Ik vond hem onze beste middenvelder, al moet hij leren minder bedroefd te kijken. Hij mag best wat meer lachen."

Donyell Malen - 5

"Vond ik niet goed. Als hij ingespeeld wordt met de rug naar de tegenstander is hij de bal bijna altijd kwijt. Hij creëerde zijn eigen ruimte niet, dat maakt hem zo voorspelbaar. Behalve als de bal erachter komt, maar dat gebeurde te weinig."

Memphis Depay - 6

"Maar een kort optreden deze keer. Die Engelsen laten je los als je als spits uitzakt naar het middenveld, dat deed hij wel heel aardig. Maar zijn totale inbreng was gewoon te weinig. In de loop van het toernooi is hij wel harder gaan werken, dus toch een voldoende."



Cody Gakpo - 5

"Speelde zijn slechtste wedstrijd van het toernooi, vond ik. Hij was niet dynamisch genoeg, begon vaak uit stand. Had ook een paar keer heel ongelukkig balverlies, dan moest hij erachteraan en maakte hij ook een paar keer een overtreding."

De invallers

Joey Veerman - 6

"Toen hij erin kwam, klopte het op het middenveld wél. Daar had hij invloed op, dat had Koeman hem goed ingefluisterd en deed hij heel aardig. Zijn vrije trappen waren ook heel aardig, dat deed hij niet slecht."

Wout Weghorst - 6

"Hij deed wat hij moest doen. Het duel aangaan, koppen. Maar: aan de bal is het minder. Als hij erin komt verandert het spel wel, hij heeft zeker invloed. Maar het was uiteindelijk te weinig."

Brian Brobbey en Joshua Zirkzee kwamen te kort in actie voor een beoordeling.

De bondscoach

Ronald Koeman - 7

"Dat hij koos om met Malen te starten vond ik logisch, en dat hij verder niets veranderde ook. Koeman is betrouwbaar, voor spelers is dat prettig. Ik vind hem hartstikke duidelijk in wat hij van ze verlangt en ook zijn commentaar na afloop was helder. Ook zijn wissels hadden invloed."

