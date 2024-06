Oranje op rapport: Foppe de Haan deelt voor het eerst op dit EK een 4 uit

Foppe de Haan beoordeelt voor FCUpdate de spelers van het Nederlands elftal, die de groepsfase van het Europees Kampioenschap in Duitsland dinsdag afsloten met een pijnlijke 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk. , die door bondscoach Ronald Koeman al na een halfuur uit zijn lijden werd verlost, krijgt als eerste Oranje-speler op dit EK een 4 van de Friese oud-trainer. Toch zijn er ook twee spelers die een 7 hebben verdiend voor hun optreden tegen de Oostenrijkers.

De basisspelers

Bart Verbruggen - 7

"Heb ik geen commentaar op, hij was gewoon goed, die jongen. Had weer een paar prima ballen. Ja, hij werd twee keer geklopt in de korte hoek, waarvan er eentje werd afgekeurd. Maar de goal is groot, hè?"

Lutsharel Geertruida - 5

"Dat vind ik eigenlijk wel een goeie, hij heeft zich afgelopen seizoen bij Feyenoord geweldig ontwikkeld. Maar hij had in de eerste helft heel veel moeite met Schouten en De Vrij om het gat op links te dichten. De tweede helft was hij wat beter, toen stond hij wat meer op het middenveld. Maar ik was het met Marco van Basten eens: dan moet je het uitspelen en dán moet je komen. Je moet er niet gaan lopen, want anders gaat de tegenpartij daarop inspelen. Je moet er komen, niet staan."

Stefan de Vrij - 6

"Vond ik ook wat minder, maar hij bleef wel min of meer overeind. Wint veel kopduels en durft de duels wel aan te gaan."

Virgil van Dijk - 5

"Ik was al eerder kritisch op hem, maar ik vond het nu weer. Bij de tweede goal hief hij buitenspel op en bij de derde dekte hij niet door, waardoor er ruimte achter hem ontstond. Verder: in balbezit was het weer vooral breed, niet één lange bal naar voren. En Oostenrijk had de eerste helft op het middenveld een man meer, ik vind dat je dan als aanvoerder echt leiding moet gaan geven. Hij begint nu pas te schreeuwen als het al gebeurd is. Hij heeft een geweldige uitstraling, maar ik vind dat je van hem mag eisen dat hij dat eerder doet."

Nathan Aké - 5

"Ging een beetje mee in de malaise, hij werd ook terecht gewisseld, vond ik. Opbouwend was hij aanmerkelijk minder, hij verstopte zich een beetje. Het aansluiten en eroverheen komen bij Gakpo heeft hij niet één keer gedaan. Net alsof hij minder energie had."

Jerdy Schouten - 5

"Speelde ook een heel ongelukkige wedstrijd, vond ik. Het moment bij de tweede goal was typerend. Hij had daar veel dichter op moeten zitten om de voorzet eruit te halen. En bij de derde goal liet hij zijn man lopen. Hij was zoekende, in balbezit was hij ook niet zo goed als in de eerste twee wedstrijden."

Joey Veerman - 4

"Ja, die ging er heel gedesillusioneerd af. Die staat op zijn grondvesten te schudden, denk ik. Zijn tempo ging naar beneden, hij pakte bijna geen bal af en leverde driekwart van zijn ballen in. Dit was niet de Veerman die ik ken, maar dit is eigenlijk een soort levensles, hè? Het gaat nu niet meer om zijn talent maar om zijn drive om alles eruit te halen."

Tijjani Reijnders - 5

"Heb ik bijna niet gezien. Wel een paar keer aan de bal geweest en hij miste natuurlijk een enorme kans, die had in ieder geval tussen de palen gemoeten. Hij is op het middenveld heel afhankelijk van anderen, de vraag is of hij op die positie moet spelen. Ik denk dat hij te hoog speelt, te diep, waardoor hij vaak al voor de bal is. Werkte wel hard en liep weer veel."

Donyell Malen - 6

"Ik vond het verrassend dat hij speelde, want ik had Frimpong erin gezet. Ook in verband met hun linksback, die er steeds overheen komt. Koeman verwachtte van hem dat hij steeds mee ging, maar dan heb je hem meer voor je eigen zestien. Was heel ongelukkig bij die goal, maar eigenlijk moet hij helemaal niet in die positie komen. Aanvallend kwam de bal er nooit achter, waardoor hij zijn snelheid niet kon benutten. Kreeg wel die hele grote kans, maar toen kwam hij vanuit een andere positie. Hij zit een beetje tussen een 5 en een 6, ik geef hem het voordeel van de twijfel."

Memphis Depay - 6

"Ja, Depay... Zijn rol was wel anders, hij bleef veel dieper. Daar hebben ze het uitgebreid over gehad, denk ik. Dan gaat het om het aanspelen en het bijsluiten, maar hij kreeg verrekte weinig ballen. Hij stoorde naar voren, maar het werd nooit jagen. Dat kwam ook omdat hij door de overigen heel weinig ondersteund werd. Als je voorin begint, dan moet het achterin mee, dan moet je daar één op één durven spelen. Maar dat gebeurde niet. Maakte wel een geweldige goal, dat deed hij hartstikkene netjes."

Cody Gakpo - 6

"Maakte ook een fantastische goal, op een heel mooi moment, zo vlak na de rust. Maar ik vond hem veel minder actief dan anders, hij was veel te statisch. Er zijn van die momenten, dan staat hij stijf tegen de lijn aan. Dan ben je net niet vrij, die back stond dan op vier of vijf meter van hem. Hij was vooral in de eerste helft te weinig ondernemend. De tweede helft was hij wel wat dominanter."

De invallers

Xavi Simons - 5

"Speelde wat meer als een '10'. Dat rennen met de bal, wat hij anders nog weleens heeft, dat had hij nu minder. Hij had wel meer kunnen laten zien, maar hij is ook niet echt in vorm."

Georginio Wijnaldum - 5

"Het enige wat je kan zeggen is dat hij hard werkt en af en toe een bal afpakt. Maar er komt nooit een vervolg. Aan alles kun je zien dat de jus eraf is, ik vind hem eigenlijk geen international meer, al kun je daarover discussiëren. Hij is misschien best belangrijk als een soort vaderfiguur, maar ik vind hem op het veld veel te weinig brengen."

Micky van de Ven - 6

"Vond ik wel redelijk invallen. Hij ondernam een paar keer wat en had aan de andere kant nog wel een moment dat hij een bal voor de goal weghaalde. Hij heeft wel lef en deed aan het positiespel aardig mee."

Wout Weghorst - 7

"Deed precies wat hij moet doen, namelijk die goede kopbal waaruit door Memphis de 2-2 gescoord werd. Je kan hem door de lucht aanspelen, zijn invloed is groot. Eigenlijk een typische pinchhitter. Ik geef hem ook een 7."

De bondscoach

"Laat ik beginnen met iets heel anders. Ik vond: de dode spelmomenten, zowel de corners als de vrije trappen en inworpen, dat was veel te weinig. Als je op topniveau kijkt hoeveel resultaten daaruit worden gehaald... En dan is er bij ons nauwelijks dreiging. We hebben fantastische koppers, maar het gaat allemaal uit stand. Ik denk dat er te weinig aandacht aan is besteed, of niet de goede aandacht, dat weet ik niet. Maar als ik langs de kant zou staan, dan zou ik er gek van worden."

Ronald Koeman - 5

"Dan Koeman zelf. Ik vind: je moet een plan hebben. Dat moet helder, duidelijk en eenvoudig zijn. Daarin moet je uitgaan van je eigen kracht én rekening houden met de tegenpartij. Maar dat vond ik lang niet zichtbaar, het was zoeken, zoeken, zoeken. Ook de keuze voor Geertruida en Malen, daar kun je achteraf over discussiëren. Als Frimpong voor Malen had gespeeld en Dumfries 'gewoon' rechtsback, dan was het probleem op de rechterflank misschien wel opgelost."