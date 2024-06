Zeer teleurstellend Oranje laat gouden kans op groepswinst liggen door blamage tegen Oostenrijk

Een zeer zwak Oranje heeft dinsdagavond een gouden kans om eerste te worden in Groep D laten liggen. De ploeg van Ronald Koeman werd bij vlagen overrompeld door Oostenrijk en verloor, ondanks dat het twee keer terugkwam van een achterstand, met 2-3.

Voor het Nederlands elftal was het doel duidelijk: Win met een grotere marge dan concurrent Frankrijk om zo de groepswinst te pakken. Tegenstander Oostenrijk, waar Ralf Ragnick middenvelder Christoph Baumgartner op de bank hield, kon met een overwinning en een gunstig resultaat op het andere veld ook nog de eerste plaats veroveren. Om dit te voorkomen, voerde bondscoach Ronald Koeman met het opstellen van Lutsharel Geertruida, Joey Veerman en Malen drie wijzigingen door. Zij waren echter de negatieve uitschieters in een belabberde beginfase voor Oranje. Door de enthousiaste druk van de Oostenrijkers duurde het balbezit vaak slechts een paar seconden, terwijl het Nederlandse middenveld door een gebrekkige zoneverdediging zonder slag of stoot voorbij werd gelopen.

Artikel gaat verder onder video

Veerman deed daar echter nog een schepje bovenop. Zelfs aannames zonder druk mislukten bij de Volendammer, die bovendien minder dan de helft van zijn passes zag aankomen. Geertruida liet ondertussen te veel ruimte op de linkerflank, waar Alexander Prass hartelijk gebruik van maakte. Zijn eerste twee voorzetten leverden niets op, maar uiteindelijk bleek driemaal scheepsrecht: een lage assist werd door de meeverdedigende Malen onfortuinlijk in eigen doel gegleden. De 25-jarige buitenspeler kreeg twintig minuten later de kans om zijn fout recht te zetten, maar schoof de bal in kansrijke positie voorlangs.

In aanvallend opzicht toonde Oranje zodoende enige verbetering, maar zonder bal bleef de ploeg zeer instabiel. Marcel Sabitzer bleef met zijn handige loopacties een plaag voor het Nederlandse middenveld, waar Veerman fout op fout bleef stapelen. Na een halfuur verloste de gefrustreerde Koeman hem uit zijn lijden en kwam Xavi Simons het veld op. Hij kon echter het spelbeeld niet veranderen, waardoor Oostenrijk de dominante partij bleef. Sabitzer en Marko Arnautovic waren beide dichtbij een tweede treffer voor het Alpenland, maar Bart Verbruggen zorgde ervoor dat de achterstand bij rust nog te overzien was.

Na een waarschijnlijke donderspeech van de bondscoach schoot Nederland in de tweede helft uit de startblokken. De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen Gakpo na een snelle counter van Simons de gelijkmaker in de verre hoek krulde. Vervolgens ging Oranje op zoek naar de voorsprong, al creëerde de ploeg erg weinig. Malen en Simons waren gevaarlijk in hun acties, maar kwamen er nauwelijks doorheen. Oostenrijk liep ondertussen vooral achteruit, maar bleek wel zeer effectief. In een snelle counter werd er niet doortastend genoeg verdedigd, waardoor Romano Schmid na een voorzet van Florian Grillitsch de 1-2 kon binnenkoppen.

Dit leek Oranje korte tijd te verlammen, maar al snel nam de ploeg de teugels weer in handen. Een kwartier voor tijd was het de ongelukkige Memphis Depay die na goed doorkoppen van invaller Wout Weghorst de hernieuwde gelijkmaker binnenschoot. In eerste instantie werd het doelpunt afgekeurd, maar na tussenkomst van de VAR mocht er alsnog een feestje gevierd worden.

Lang kon het Nederlands elftal echter niet van de voorsprong genieten, want opnieuw was Oostenrijk vlijmscherp in de counter. Sabitzer liep handig weg en stond door onoplettendheid van Virgil van Dijk geen buitenspel, waardoor hij in het dak van het doel de 2-3 kon binnenschieten. Baumgartner dacht even later zelfs de voorsprong te vergroten, maar hij stond buitenspel. In de laatste minuten ging Nederland met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel uiteindelijk niet meer. Een gelijkspel was uiteindelijk genoeg geweest voor de eerste plek, want op het andere veld speelde Frankrijk 1-1 gelijk tegen Polen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.