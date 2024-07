Oranje op rapport: Foppe de Haan ziet twee absolute uitblinkers tegen Turkije

Foppe de Haan deelt voor FCUpdate punten uit na de 2-1 zege van het Nederlands elftal op Turkije in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Friese trainer in ruste zag doelman en verdediger uitblinken aan Nederlandse zijde, maar geeft twee andere basisspelers een onvoldoende.

De basisspelers

Bart Verbruggen - 8

"Die is goed, hè? Weer een paar fantastische reddingen, ik vond dat hij op cruciale momenten met goede reacties kwam. En ook bij corners was hij beter dan eerder, ik vond hem prima."

Denzel Dumfries - 6

"Hij heeft een geweldige mentaliteit, dat moet je ook meenemen. Niet alleen het voetballende aspect, maar ook de wil om te winnen. Maar: als we achterin de bal hebben, dan staat hij volgens mij wat te hoog. Je moet er komen, niet staan. Uit zijn voorzet viel onze tweede goal, maar bij de tegengoal hief hij juist buitenspel op."

Stefan de Vrij - 8

"Haalt steeds een hoog niveau. Maakte een fantastische goal, typisch zo'n bal dat je er komt in plaats van staat. En verdedigend ook boven de middelmaat, heel stabiel. Er gaat bijna niets mis bij hem."

Virgil van Dijk - 7

"Vond ik ook beter, hij had de handen vol aan die blonde, Baris Alper Yilmaz, maar hij bleef overeind. Sloot ook goed aan."

Nathan Aké - 6

"Vond ik wat minder. Hij heeft wat goede wedstrijden gespeeld, maar nu deed hij 'gewoon' zijn werk - maar daar hield het ook mee op."

Jerdy Schouten - 6

"Vond ik ook minder dan de vorige wedstrijden. Het eerste kwartier was netjes, maar daarna werd hij minder dominant."

Tijjani Reijnders - 5

"Veel lopen met de bal, was daardoor minder dan de vorige keren. Hij passte vaak net te laat, waardoor het goede moment weg is voor de medespeler die de bal ontvangt."

Xavi Simons - 6

"Heeft heel hard gewerkt, maar was ook minder dan de vorige keer. Ik vond hem slordig, zeker op het moment dat het minder ging. Maar wel een fantastische mentaliteit."

Steven Bergwijn - 5

"Was heel matig. Slecht aan de bal, liep ook teveel met de bal. En weinig overzicht. Wat tegen Roemenië goed ging kwam er nu niet uit, dat kwam ook omdat Turkije met vijf verdedigers op rij speelde. Hij heeft juist ruimte nodig."

Memphis Depay - 6

"Ik vind dat hij wel beter wordt, qua werklust en de zin om het team te helpen. Kreeg direct in het begin een grote kans, maar die schoot hij over. Al kwam dat ook omdat de bal wat opstuitte."

Gody Gakpo -7

"Had een matige eerste helft, maar een goede tweede. Liet toen ook zien dat hij af en toe buitenom kan gaan. Vond ik wel de beste aanvaller, maar bij vlagen. En: als hij daar niet had gelopen, was de tweede goal niet gevallen."

De invallers

Wout Weghorst - 7

"Hij is wel belangrijk. Hij leidt af, is vervelend voor de tegenstander en wint zijn kopduels. Voor Turkije werd het plots veel moeilijker toen hij erin kwam, hij had echt invloed op de wedstrijd."

Joey Veerman - 6

"Deed niks verkeerd, maar viel ook niet echt op."

Micky van de Ven - 7

"Het grote voordeel is dat hij heel snel is. Dat ging heel aardig, en hij ging ook nog goed voor die bal liggen."

Jeremie Frimpong en Joshua Zirkzee kwamen te kort in actie voor een beoordeling

De bondscoach

Ronald Koeman - 7

"De wissel van Weghorst was prima, maar dat kon ook bijna niet anders. Ik heb na de wedstrijd tegen Roemenië ook al gezegd dat je ziet dat Nederland mentaal sterker wordt, daar heeft hij als coach ook een rol in."

