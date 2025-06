Promes komt om ‘hele zware reden’ voorlopig niet vrij

hoopt er nog altijd op dat hij zijn hoger beroep in vrijheid mag afwachten. Zijn advocaat, Cem Polat, legt aan RTL Boulevard uit dat hij er alles aan doet om de voetballer voorlopig vrij te krijgen, zodat hij zijn loopbaan kan voortzetten. Echter, Promes zal in ieder geval tot 8 juli in voorlopige hechtenis zitten en om ‘hele zware reden’ waarschijnlijk nog langer.

Promes diende bijna twee weken geleden een verzoek in of hij zijn hoger beroep in vrijheid mag afwachten. Nadat dat werd afgewezen, werd de voetballer snel daarna gearresteerd in Dubai. Vrijdag werd de aanvaller uitgeleverd aan Nederland, waar hij direct de cel in ging. Inmiddels zit de voetballer in voorlopige hechtenis, maar zijn advocaat hoopt dat te kunnen veranderen. “We gaan zeker proberen dat Quincy Promes weer op vrije voeten komt, zodat hij misschien zijn carrière weer kan voortzetten”, geeft Polat aan bij RTL Boulevard. “Hij is in ieder geval blij om weer in Nederland te zijn.”

Op dit moment zit Promes in voorlopige hechtenis, alhoewel de aanvaller zelf de hoop uitsprak dat dit nog niet zou gaan lopen. Promes hoopt namelijk het hoger beroep in vrijheid af te kunnen wachten. Op 8 juli vindt de zitting bij het gerechtshof in Amsterdam plaats, waarin zijn voorarrest besproken zal worden. De voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente zal in ieder geval tot die dag in hechtenis moeten blijven.

Promes om ‘hele zware reden’ langer vast

Clarice Stenger, advocate, verwacht echter dat het gerechtshof zal besluiten om Promes ook na die dag in hechtenis te houden. “Het gerechtshof ziet mogelijk vluchtgevaar bij Promes”, legt ze uit bij RTL Boulevard. “Hij is veroordeeld voor twee zware feiten, en daarnaast is hij altijd uit handen van justitie gebleven. De veroordeling voor 7,5 jaar is echt een hele zware reden om hem in hechtenis te houden.”

Alleen bij een hele goede reden zou Promes weer vrij kunnen komen terwijl het hoger beroep loopt. “Ik bedenk maar wat: bijvoorbeeld een contract bij een club. Dan kan er gezegd worden dat zijn persoonlijk belang zwaarder weegt dan hem vast te zetten.” Toch acht Stenger de kans klein dat dit daadwerkelijk gebeurt. “Het is wel erg uitzonderlijk dat je het hoger beroep bij zo’n lange gevangenisstraf in vrijheid mag afwachten.”

