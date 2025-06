is uitgeleverd aan Nederland door de Verenigde Arabische Emiraten, dat meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Onlangs werd de oud-Ajacied al opgepakt door de politie van Dubai. Toen was nog niet bekend of de aanhouding met het uitleveringsverzoek van Nederland te maken had. Inmiddels is Promes onderweg met een privévliegtuig, aldus Kapteijns.

Promes werd op 12 juni na middernacht in zijn huis gearresteerd door de lokale politie van Dubai. Na de arrestatie is hij in een detentiecentrum in de stad ondergebracht. Eerder verklaarde het Openbaar Ministerie in Nederland aan het ANP dat het uitleveringsverzoek aan de Verenigde Arabische Emiraten 'in een vergevorderd stadium' zou zitten. Op het moment van de aanhouding was nog niet bekend dat het Midden-Oosterse land gehoor zou geven aan het verzoek van Nederland.

LEES OOK: Waterreus laat werkelijk waar geen spaan heel van Promes en Stam: 'Pure walging, strengst mogelijke straf'

Nederland deed dat verzoek omdat Promes veroordeeld is voor de betrokkenheid bij de smokkel van 1350 kilo cocaïne en het neersteken van een neef. Mocht de arrestatie inderdaad te maken hebben met het verzoek, dat staat er in totaal 7,5 jaar celstraf te wachten in Nederland voor de 33-jarige oud-international, die wel in hoger beroep is gegaan.

Volgens Kapteijns is Promes momenteel onderweg met een privéjet. De verklaring daarvoor zou zijn dat een lijnvlucht veiligheidsrisico's met zich mee zou brengen. Daarnaast zouden toeristen de oud-voetballer kunnen fotograferen. Het is nog niet duidelijk naar welke justitiële inrichting Promes gebracht zal worden.

Quincy Promes uitgeleverd aan Nederland en onderweg per vliegtuig vanuit Dubai. https://t.co/Fpgq0iDgFX — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 20, 2025

