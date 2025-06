Quincy Promes aangehouden in Dubai

is aangehouden door de politie in Dubai. De advocaat van Promes heeft dat bevestigd aan misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf. De arrestatie zou hebben plaatsgevonden vanwege het uitleveringsverzoek van Nederland aan de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai er een van is.

Promes werd donderdag na middernacht in zijn huis gearresteerd door de lokale politie. Na de arrestatie is hij in een detentiecentrum in de stad ondergebracht. Advocaat Cem Polat bevestigt de arrestatie, maar geeft geen commentaar. De politie in het Emiraat was eveneens niet bereikbaar voor commentaar.

Deze week verklaarde het Openbaar Ministerie in Nederland aan het ANP dat het uitleveringsverzoek aan de Verenigde Arabische Emiraten 'in een vergevorderd stadium' zou zitten. Nederland deed dat verzoek omdat Promes veroordeeld is voor de betrokkenheid bij de smokkel van 1350 kilo cocaïne en het neersteken van een neef. Mocht de arrestatie inderdaad te maken hebben met het verzoek, dat staat er in totaal 7,5 jaar celstraf te wachten in Nederland voor de 33-jarige oud-international, die wel in hoger beroep is gegaan.

Vorige week werd duidelijk dat Promes dolgraag terug wil keren naar Nederland om daar zijn hoger beroep af te wachten, maar alleen als het OM hem garandeert dat hij niet gearresteerd wordt. Zijn advocaat heeft daarom een verzoek ingediend bij het Amsterdamse Gerechtshof. “Hij wil zich aan alle voorwaarden houden die hem worden opgelegd”, stelde de Polat. Zo zou de voetballer bereid zijn zich op ieder moment bij de politie te melden. Het hof wees het verzoek van de advocaat af.

