Veroordeelde Promes legt uit waarom hij weinig van zich laat horen

speelt sinds afgelopen zomer bij United FC in de Verenigde Arabische Emiraten, na zijn vertrek bij Spartak Moskou. De aanvaller moet in Nederland nog twee gevangenisstraffen van gezamenlijk 7,5 jaar uitzitten, maar is in Dubai ongekend populair, zo stelt voormalig keeperstrainer Dennis Gentenaar in De Telegraaf. De buitenspeler komt zelf ook kort aan het woord en ontkent veel van de dingen die over hem zijn geschreven.

Hoewel Promes in Nederland nog altijd een gevangenisstraf moet uitzitten, is de aanvaller in Dubai op vrije voeten. Afgelopen week reisde Mike Verweij van De Telegraaf af naar de VAE om te kijken hoe Promes daar vertoeft. Daar blijkt al snel dat de Nederlander ongekende populariteit kent. Gentenaar, die recent werd ontslagen als keeperstrainer bij United FC, snapt dat wel. “Quincy is kwalitatief duidelijk van een veel hoger niveau dan de andere spelers. Vanaf dag één zagen we op de trainingen dat hij eigenlijk te goed is voor de eerste divisie.”

Promes heeft dus veel meer kwaliteit dan de rest van de competitie, maar het gaat hem niet altijd gemakkelijk af. “Ik vergelijk het met oefenwedstrijden van de topclubs in Nederland tegen amateurs. Soms zijn de tegenstanders zó traag dat ze niet in een schijnbeweging trappen en per ongeluk de goede kant op lopen.” Met zijn kwaliteiten heeft de buitenspeler in zijn eerste maanden in Dubai een enorme indruk gemaakt. “Al zijn ploeggenoten lopen met Quincy weg. Hij is in de groep een rustige jongen, die goed omgaat met de andere spelers in het team.”

Veroordeling geen probleem voor United FC

Voor de club uit de Emiraten zijn de veroordelingen van Promes, voor het steken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige drugshandel, geen probleem. “Ook bij zijn komst niet”, is de oud-doelman duidelijk. “De trainers gaan daar niet over, de club beslist. Dat was niet alleen in het geval van Quincy zo, maar geldt voor alle spelers. En nee, ik heb me niet met zijn verleden bemoeid, er ook nooit naar gevraagd.”

Promes zwijgt zo veel mogelijk

Uiteindelijk krijgt de krant ook nog contact met Promes zelf, die verklaart waarom hij zo weinig van zich laat horen. “Er is zo veel onzin over me geschreven dat het beter is om even niets te zeggen”, is de aanvaller duidelijk. “Ik wacht wel af wat jij ervan maakt”, besluit hij vervolgens met een lach.

