Quincy Promes komt met zeer merkwaardige teksten over huidige rechtszaken

(32) bracht vrijdagavond zijn nieuwe rap ‘Wintersport’ uit. De in Nederland veroordeelde voetballer komt in zijn nummer met een aantal opvallende teksten. In sommige lines lijkt de aanvaller van Dubai United te refereren naar rechtszaken die momenteel tegen hem lopen.

Als Quincy Promes in het nieuws komt, gaat het zelden over voetbal. Ook ditmaal staat de oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente in de schijnwerpers vanwege een niet-voetbalgerelateerd onderwerp. Vrijdag bracht hij samen met rapper Topperig zijn nieuwe nummer Wintersport uit.

De vleugelspeler is in Nederland veroordeeld tot twee gevangenisstraffen. Promes moet anderhalf jaar zitten voor het neersteken van zijn neef na een ruzie en zes jaar voor de betrokkenheid bij drugshandel. De voetballer is in beide zaken in hoger beroep gegaan, maar bij de veroordeling voor drugshandel heeft de Amsterdamse rechtbank zijn gevangenneming bevolen. Nederland vroeg eerder om zijn uitlevering.

Half maart werd Quincy Promes – nadat hij eerder was aangehouden voor een lokale overtreding in Dubai – opnieuw gearresteerd, ditmaal op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Na enkele weken in de gevangenis kwam hij half mei weer op vrije voeten. In september tekende Promes bij Dubai United, een club uit de tweede divisie van de Verenigde Arabische Emiraten.

Opvallende teksten van Promes

In ‘Wintersport’ lijkt Promes te verwijzen naar de rechtszaken die momenteel tegen hem lopen. “Ze willen weten wat ik weet. Eén ding is zeker, we gaan niet in zee. Je dacht je had me door, maar ik switchte van lane. Ga ervandoor, ik zit weer in een plane”, zingt de 32-jarige aanvaller. Hij lijkt hiermee te refereren dat hij weer op vrije voeten rondloopt in Dubai.

Later in het nummer zijn wederom opvallende teksten hoorbaar. “Deur was dicht, maar ik heb het gebroken. Ze wouden me klemmen, ben pia (weg/gevlucht in het Papiaments, red.).” Een line over zijn luxe kleding komt ook nog aan bod: “Bro, ik kom niks tekort. Ice om m’n nek net wintersport.”

