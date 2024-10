Promes laat zich direct zien bij debuut in Dubai

heeft zaterdagmiddag zijn debuut gemaakt voor Dubai United FC, zijn nieuwe club die uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. In een 3-1 zege op Hatta FC was de vervolgde aanvaller direct trefzeker.

Promes had al lange tijd geen officiële duels gespeeld. De aanvaller kwam op 9 december voor het laatst in actie, destijds voor Spartak Moskou tegen KS Samara. Tijdens een trainingskamp van de Russische club in de VAE werd de aanvaller gearresteerd, waarna hij het land niet mocht verlaten. Omdat hij in Nederland is veroordeeld tot twee celstraffen van gezamenlijk 7,5 jaar, werd een uitleveringsverzoek gedaan, maar dat proces loopt nog. Gedurende dit proces moet hij in de VAE blijven.

Begin juli maakte Spartak Moskou bekend dat het aflopende contract van Promes niet werd verlengd. In september tekende hij een contract bij Dubai United, waar de vleugelspeler inmiddels zijn debuut heeft gemaakt. In de vierde wedstrijd van het seizoen ontving de club uit Dubai Hatta FC, dat tot dusver nog ongeslagen was. Mede dankzij een doelpunt van Promes in de eerste helft wist Dubai United het duel met Hatta winnend af te sluiten, wat de eerste zege van het seizoen was.

