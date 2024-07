Spartak Moskou komt met slecht nieuws voor Quincy Promes

vertrekt bij Spartak Moskou, zo laat de Russische club weten via de officiële kanalen. De aanvaller zit sinds begin dit jaar vast in de Verenigde Arabische Emiraten en is momenteel in afwachting of hij wordt uitgeleverd aan Nederland, waar hij meerdere gevangenisstraffen moet uitzitten.

Spartak Moskou maakt maandag bekend dat Promes niet meer in actie komt voor de club. Het contract van de aanvaller liep af op 30 juni van dit jaar. “Quincy Promes miste het tweede deel van het seizoen volledig vanwege persoonlijke redenen waardoor hij na het wintertrainingskamp in de VAE niet kon terugkeren naar Rusland”, schrijft de club.

“Helaas zijn deze omstandigheden nog steeds van kracht”, vervolgt het. “In dit stadium is het niet mogelijk om te praten over de hervatting van Quincy’s optreden bij de club.” Spartak Moskou schrijft wel dat het hoopt dat de kwestie in de toekomst opnieuw besproken kan worden.

Promes heeft op dit moment nog twee celstraffen openstaan in Nederland. Zo werd hem een straf van anderhalf jaar opgelegd voor het steken van zijn neef, terwijl hij voor grootschalige drugssmokkel nog zes jaar moet zitten. Op dit moment zit de aanvaller nog altijd vast in de VAE. De zaak over zijn uitlevering naar Nederland loopt momenteel nog.

