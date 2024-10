Quincy Promes meldt zich met primeur op TikTok: ‘Ze willen me zó graag breken’

heeft zondag een eerste teaser van zijn nieuwe rapnummer gedeeld. De in Nederland veroordeelde profvoetballer lijkt zich prima te vermaken in Dubai, waar hij sinds kort speelt bij United FC Dubai. Ook in de muziekwereld roert de 32-jarige aanvaller zich.

De oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles, FC Twente en Ajax deelt op TikTok een teaser van zijn nieuwe nummer. “Alsjeblieft, geen paniek. Mijn schip zal nooit zinken. Ze willen me zo graag breken”, rapt de oud-international in zijn track.

LEES OOK: Gerechtshof stemt in met verzoek advocaten Quincy Promes

Artikel gaat verder onder video

Promes werd in februari van dit jaar door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar celstraf, vanwege de betrokkenheid bij het smokkelen van 712 kilo en 650 kilo cocaïne. Volgens het Openbaar Ministerie vervulde Promes daarin een leidende functie. Daarnaast moet hij nog een gevangenisstraf van anderhalf jaar uitzitten wegens het steken van zijn neef.

De Nederlander staat inmiddels onder contract bij United FC Dubai, uitkomend op het tweede profniveau van de Verenigde Arabische Emiraten.

Bekijk hieronder de teaser van het rapnummer van Quincy Promes:

