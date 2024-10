Gerechtshof stemt in met verzoek advocaten Quincy Promes

Het gerechtshof in Amsterdam heeft ingestemd met een verzoek van de advocaten van . Die mogen daardoor tijdens het hoger beroep in de twee zaken waarin de voetballer tot celstraffen is veroordeeld vier Belgische verdachten verhoren, zo meldt De Telegraaf.

Promes werd in twee afzonderlijke strafzaken veroordeeld. In de eerste zaak, die draait om het met een mes steken van zijn neef op een familiefeest in Abcoude, kwam de rechter tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor de oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax. De tweede zaak gaat over het smokkelen van twee partijen cocaïne van samen ruim 1300 kilo, via de haven van Antwerpen. Promes zou daarbij betrokken zijn en kreeg voor zijn aandeel een tweede celstraf, van maar liefst zes jaar.

In beide zaken ging het kamp-Promes in hoger beroep. Dat zal op een nog onbekend moment gelijktijdig dienen, weet de ochtendkrant te melden. In de cocaïnezaak verzochten de advocaten van de voetballer om vier Belgische verdachten te mogen horen. "Het betreft een chauffeur die de container zou hebben opgehaald, iemand die hem opdracht daartoe zou hebben gegeven, een havenmedewerker wiens toegangspas voor het haventerrein is gebruikt en een tweede chauffeur die de container weer terugbracht", leest het. Het gerechtshof in Amsterdam heeft met deze wens ingestemd.

Ten tijde van zijn veroordelingen stond Promes onder contract bij het Russische Spartak Moskou. Na een trainingskamp in Dubai met die club werd de 50-voudig Oranje-international op het vliegveld aangehouden en een tijd vastgezet, waarop Nederland een uitleveringsverzoek deed. Dat is nog altijd in behandeling; inmiddels is Promes weer op vrije voeten en tekende hij vorige maand zelfs een contract bij voetbalclub United FC. Via zijn advocaat Robert Lalewicz liet Promes twee weken geleden aanwezig te willen zijn bij het hoger beroep in Amsterdam, op voorwaarde dat hij niet gearresteerd zal worden bij aankomst in Nederland.

